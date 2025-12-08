बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने अनाउंस की किक 2, प्रणीत मोरे भी होंगे फिल्म का हिस्सा?

'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले शानदार रहा. गौरव खन्ना शो के विनर बने. शो के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने किक 2 की अनाउंसमेंट की. उन्होंने ये भी कहा कि वो इस फिल्म के लिए प्रणीत मोरे का नाम रिकमेंड करने वाले हैं.

किक 2 की अनाउंसमेंट

शो में प्रणीत मोरे के एलिमिनेशन से पहले उनसे बैगेज के बारे में पूछा गया. तो प्रणीत मोरे ने कहा, 'मेरा एक बैगेज था कि मैं बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स पर जोक बनाता था. तो वो बैगेज भी मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूं.' तो सलमान खान कहते हैं, 'रुको वो बैगेज को हम खाली करेंगे. हम करेंगे. वो आपका जिम्मा नहीं है. वो हम सबका जिम्मा है भाई. अब मैं किक 2 कर रहा हूं. तो तुम्हारा नाम मैं 100 परसेंट रिकमेंड करने वाला हूं.'

बता दें कि किक 2014 में आई थी. इस फिल्म में सलमान खान देवी लाल सिंह के रोल में थे. फिल्म को काफी पसंद किया गया था. तभी से फैंस फिल्म के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं. 4 अक्टूबर 2024 को नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सिकंदर के सेट से सलमान खान की एक तस्वीर शेयर की. इसमें उन्होंने किक 2 की घोषणा की थी.

किक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अब एक साल से ज़्यादा समय बाद सलमान खान ने भी किक 2 कंफर्म कर दी है. बता दें कि कि 2009 में आई रवि तेजा की तेलुगू फिल्म का रीमेक है. किक में सलमान खान और जैकलीन फर्नांडस, रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में थे. फिल्म काफी पसंद की गई थी. 140 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 402 करोड़ की कमाई की थी.

सलमान के वर्क फ्रंट की बात करें तो किक 2 के अलावा उनके हाथ में द बैटल ऑफ गलवान भी है. हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग पूरी हुई है. सेट से एक फोटो सामने आई थी, जिसमें चित्रांगधा सिंह को देखा गया था.