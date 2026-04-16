महाकालेश्वर मंदिर की प्रसिद्ध भस्म आरती में अब तक मिलने वाली नि:शुल्क ऑफलाइन परमिशन पूरी तरह बंद कर दी गई है और भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को अब ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी ऑनलाइन बुकिंग के लिए भक्तों को 200 रुपए प्रति व्यक्ति शुक्ल देना होगा.