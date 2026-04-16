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Mahakal Bhasma Aarti: महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए अब ऑनलाइन होगी बुकिंग, कितने लगेंगे पैसे जानें
Mahakal Bhasma Aarti: महाकालेश्वर मंदिर में अब भस्म आरती देखने के लिए ऑनलाइन टिकट खरीदना होगा. फ्री भस्म आरती की सेवा बंद कर दी गई है. जानें भस्म आरती बुकिंग के कितने पैसे देने होंगे, क्या है नियम
महाकाल भस्म आरती
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Published at : 16 Apr 2026 02:05 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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