एक्सप्लोरर
Tilak: माथे पर U-आकार का तिलक क्यों लगाया जाता है ? क्या है इसका महत्व
U-Shape Tilak: हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाने की परंपरा प्राचीन काल से आज तक निभाई जा रही है. तिलक कई तरह के होते हैं, आइए जानते हैं आकार वाला क्यों लगाया जाता है और इसका महत्व
U आकार तिलक महत्व
1/7
2/7
Published at : 26 Feb 2026 10:32 AM (IST)
Tags :Hindu Dharm Tilak U Shape Tilak
ऐस्ट्रो
6 Photos
होलिका दहन में नारियल, सरसों, लौंग डालने से संतान की ये बड़ी 5 समस्याएं होती है दूर
ऐस्ट्रो
7 Photos
काशी में रंगभरी एकादशी की शुरुआत, भगवान विश्वनाथ और माता गौरा का अनोखा रंग उत्सव! देखें फोटो
ऐस्ट्रो
6 Photos
Holashtak 2026: होली से पहले होलाष्टक के भयंकर 8 दिन! घर में हैं छोटे बच्चे तो इन बातों का रखे ध्यान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऐस्ट्रो
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण 3 मार्च को, जानें सूतक, समय, राशियों पर असर और प्राकृतिक संकेतों की भविष्यवाणी
धर्म
इंडोनेशिया से मॉरीशस तक 5 देश जहां हिंदू देवताओं की पूजा अलग तरीके से की जाती है! जानिए खासयित?
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 26 Feb 2026: गुरुवार का महासंयोग! इन राशियों की लग सकती है लॉटरी, जानें क्या आपकी राशि में है धन लाभ का योग?
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 26 February 2026: मीन राशि काम का दबाव बढ़ेगा, धैर्य से लें फैसले
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion