U आकार के तिलक को ऊर्ध्व पुंड्र तिलक कहा जाता है. पद्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है- ऊर्ध्वपुण्ड्रं धारयेद्यस्तु विष्णोर्भक्तो जितेन्द्रियः। स विष्णोः परमं स्थानं प्राप्नोति नात्र संशयः॥. अर्थात जो भक्त इंद्रियों को वश में रखकर ऊर्ध्व पुंड्र धारण करता है, वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है.