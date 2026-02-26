हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
U-Shape Tilak: हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाने की परंपरा प्राचीन काल से आज तक निभाई जा रही है. तिलक कई तरह के होते हैं, आइए जानते हैं आकार वाला क्यों लगाया जाता है और इसका महत्व

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 26 Feb 2026 10:32 AM (IST)
U आकार का तिलक केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं है, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है. ये तिलक अधिकतर विष्णु जी और उनके अवतारों की पूजा करने वाले वैष्णव संप्रदाय के लोग लगाते हैं.
U आकार के तिलक को ऊर्ध्व पुंड्र तिलक कहा जाता है. पद्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है- ऊर्ध्वपुण्ड्रं धारयेद्यस्तु विष्णोर्भक्तो जितेन्द्रियः। स विष्णोः परमं स्थानं प्राप्नोति नात्र संशयः॥. अर्थात जो भक्त इंद्रियों को वश में रखकर ऊर्ध्व पुंड्र धारण करता है, वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है.
