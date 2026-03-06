हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 6 March 2026: मेष राशि टीम वर्क से पूरे होंगे प्रोजेक्ट, शत्रुओं पर मिलेगी विजय

Aaj Ka Mesh Rashifal 6 March 2026: मेष राशि टीम वर्क से पूरे होंगे प्रोजेक्ट, शत्रुओं पर मिलेगी विजय

Aries Horoscope 6 March 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Mar 2026 01:30 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 6 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित हैं, जिससे आपको ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद मिल सकती है. दिनभर बनने वाले गण्ड और वृद्धि योग आपके लिए कई क्षेत्रों में प्रगति के संकेत दे रहे हैं. अगर आप समझदारी और धैर्य से काम करेंगे तो आज कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल

आज सेहत को लेकर आपको थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है. मौसम में बदलाव के कारण सर्दी-जुकाम, एलर्जी या थकान महसूस हो सकती है. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम लेना आपके लिए जरूरी रहेगा. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापार के लिहाज से आज का दिन सकारात्मक रहेगा. टीम मैनेजमेंट के सहयोग से आप अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. बिजनेस में ब्रांड स्टोरीटेलिंग और कस्टमर कनेक्ट बढ़ाने का यह अच्छा समय है. सोशल मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े लोग अपने ब्रांड की कहानी साझा करें, इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ा अधिक ध्यान और मेहनत की आवश्यकता रहेगी.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज नई योजना बनाने का अच्छा अवसर है. कार्यस्थल पर आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे. अगर आप करियर में बदलाव को लेकर दुविधा में हैं तो आज आपको कुछ स्पष्टता मिल सकती है. अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. दोपहर के बाद परिवार से जुड़े किसी मुद्दे को सुलझाने में सफलता मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देना होगा. लेखन कौशल और स्मरण शक्ति को बेहतर बनाने का प्रयास करें. नियमित अभ्यास और अनुशासन से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

वित्त राशिफल

आज धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के विवाद या अनावश्यक खर्च से दूरी बनाए रखना जरूरी होगा. समझदारी से लिया गया आर्थिक निर्णय भविष्य में लाभ दे सकता है.

लक्की रंग: येलो
लक्की नंबर: 1
अनलक्की नंबर: 7

उपाय

आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों के लिए दिन शुभ है?
हाँ, आज बनने वाले योग आपके लिए कार्यों में प्रगति और शत्रुओं पर विजय के संकेत दे रहे हैं.

2. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
छोटे और सोच-समझकर किए गए निवेश लाभ दे सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना चाहिए.

3. छात्रों के लिए आज क्या सलाह है?
नियमित अभ्यास करें, लेखन और याददाश्त पर ध्यान दें, इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 06 Mar 2026 01:30 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 6 March 2026: मेष राशि टीम वर्क से पूरे होंगे प्रोजेक्ट, शत्रुओं पर मिलेगी विजय
Aaj Ka Mesh Rashifal 6 March 2026: मेष राशि टीम वर्क से पूरे होंगे प्रोजेक्ट, शत्रुओं पर मिलेगी विजय
राशिफल
Tarot Card Reading: 6 मार्च टैरो राशिफल लेन-देन में बरतें सावधानी, जानें आपकी राशि के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स
कल का टैरो राशिफल: 6 मार्च को किन राशियों का खुलेगा भाग्य? कार्ड्स के संकेतों से जानें धुलेंडी पर अपना भविष्य
राशिफल
Kal Ka Rashifal 6 मार्च 2026: करियर, धन और परिवार के मामले में कैसा रहेगा आपका शुक्रवार का दिन?
कल का राशिफल 6 मार्च 2026: करियर, धन और परिवार के मामले में कैसा रहेगा आपका शुक्रवार का दिन?
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 5 March 2026: मेष राशि काम का जोश बढ़ेगा, मानसिक तनाव से बचें
Aaj Ka Mesh Rashifal 5 March 2026: मेष राशि काम का जोश बढ़ेगा, मानसिक तनाव से बचें
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नॉट अवर बिजनेस,' ईरान के युद्धपोत को डुबाने पर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल तो BJP ने दिया जवाब
'नॉट अवर बिजनेस,' ईरान के युद्धपोत को डुबाने पर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल तो BJP ने दिया जवाब
बिहार
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
इंडिया
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत... ईरान के ऐलान ने अमेरिका-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, अब क्या करेंगे ट्रंप?
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत! ईरान के ऐलान ने US-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, क्या करेंगे ट्रंप?
क्रिकेट
ये दो ओवर रहे भारत की जीत के टर्निंग प्वाइंट, वरना इंग्लैंड ने कर दिया था 'खेला'; चेज हो जाते 254 रन
ये दो ओवर रहे भारत की जीत के टर्निंग प्वाइंट, वरना इंग्लैंड चेज कर देता 254 रन
टेलीविजन
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
ऑटो
Citroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर
Citroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जानें कैसे मिला था इसे इसका यह नाम?
क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जानें कैसे मिला था इसे इसका यह नाम?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget