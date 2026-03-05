हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरSurya Nakshatra Gochar 2026: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में सूर्य गोचर से 4 राशियों को लाभ, मार्च में होगा ट्रिपल नक्षत्र गोचर

Surya Nakshatra Gochar 2026: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में सूर्य गोचर से 4 राशियों को लाभ, मार्च में होगा ट्रिपल नक्षत्र गोचर

Surya Nakshatra Gochar 2026: 5 मार्च को सूर्य पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं. मार्च 2026 में 3 बार सूर्य नक्षत्र परिवर्तन होगा. सूर्य के ट्रिपल नक्षत्र गोचर का असर सभी राशियों पर पड़ेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 05 Mar 2026 01:54 PM (IST)
Surya Nakshatra Gochar 2026: 5 मार्च को सूर्य पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं. मार्च 2026 में 3 बार सूर्य नक्षत्र परिवर्तन होगा. सूर्य के ट्रिपल नक्षत्र गोचर का असर सभी राशियों पर पड़ेगा.

सूर्य नक्षत्र गोचर 2026

1/7
मार्च 2026 महीने में सूर्य की चाल में कई बार बदलाव आएगा. सूर्य इस महीने 1-2 नहीं बल्कि तीन बार नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा. जानिए कब होगा सूर्य का ट्रिपल नक्षत्र परिवर्तन और क्या होगा इसका असर.
मार्च 2026 महीने में सूर्य की चाल में कई बार बदलाव आएगा. सूर्य इस महीने 1-2 नहीं बल्कि तीन बार नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा. जानिए कब होगा सूर्य का ट्रिपल नक्षत्र परिवर्तन और क्या होगा इसका असर.
2/7
सूर्य का पहला नक्षत्र परिवर्तन आज 5 मार्च को हो चुका है. 5 मार्च की रात 1 बजे सूर्य पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं. इसके बाद 18 मार्च को सुबह 09:27 पर सूर्य उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे और फिर 31 मार्च को रात 08:16 पर रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे.
सूर्य का पहला नक्षत्र परिवर्तन आज 5 मार्च को हो चुका है. 5 मार्च की रात 1 बजे सूर्य पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं. इसके बाद 18 मार्च को सुबह 09:27 पर सूर्य उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे और फिर 31 मार्च को रात 08:16 पर रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे.
Published at : 05 Mar 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Surya Nakshatra Parivartan Gochar 2026 Rashifal 2026 Surya Gochar 2026 Surya Nakshatra Gochar 2026

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
नींबू-मिर्च को फ्रिज में साथ रखने से क्यों बचना चाहिए? देवकीनंदन ठाकुर ने बताया कारण?
नींबू-मिर्च को फ्रिज में साथ रखने से क्यों बचना चाहिए? देवकीनंदन ठाकुर ने बताया कारण?
राशिफल
Kal Ka Rashifal 6 मार्च 2026: करियर, धन और परिवार के मामले में कैसा रहेगा आपका शुक्रवार का दिन?
कल का राशिफल 6 मार्च 2026: करियर, धन और परिवार के मामले में कैसा रहेगा आपका शुक्रवार का दिन?
वास्तु शास्त्र
सिर्फ सजावट नहीं… सही जगह रखा स्पाइडर प्लांट बदल सकता है घर का माहौल! जानें इसके फायदे?
सिर्फ सजावट नहीं… सही जगह रखा स्पाइडर प्लांट बदल सकता है घर का माहौल! जानें इसके फायदे?
ग्रह गोचर
15 दिन में 2 ग्रहण! क्या दुनिया में बढ़ेगा युद्ध और आपदा संकट? ज्योतिषाचार्य ने दी चौंकाने वाली चेतावनी
15 दिन में 2 ग्रहण! क्या दुनिया में बढ़ेगा युद्ध और आपदा संकट? ज्योतिषाचार्य ने दी चौंकाने वाली चेतावनी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Doomsday Missile Test: जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
बिहार
JDU Deputy CM: जेडीयू की तरफ से कौन हो सकते है डिप्टी सीएम, रेस में ये नाम शामिल
JDU Bihar Deputy CM: जेडीयू की तरफ से कौन हो सकते है डिप्टी सीएम, रेस में ये नाम शामिल
इंडिया
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया क्या है सच
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया सच
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
जनरल नॉलेज
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
हेल्थ
Childhood Obesity In India: सावधान! चीन के बाद अब भारत का नंबर, क्यों तेजी से मोटापे के शिकार हो रहे हमारे बच्चे?
सावधान! चीन के बाद अब भारत का नंबर, क्यों तेजी से मोटापे के शिकार हो रहे हमारे बच्चे?
यूटिलिटी
होटल रूम में लगे हिडन कैमरे कैसे करें चेक? ट्रैवल के दौरान जरूर करें यह काम
होटल रूम में लगे हिडन कैमरे कैसे करें चेक? ट्रैवल के दौरान जरूर करें यह काम
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget