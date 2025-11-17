हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरSurya Nakshatra Gochar 2025: 19 नवंबर को पुत्र शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सूर्य, चमक सकता है इन राशियों का भाग्य

Surya Nakshatra Gochar 2025: 19 नवंबर को पुत्र शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सूर्य, चमक सकता है इन राशियों का भाग्य

Surya Nakshatra Parivartan 2025: 19 नवंबर को सूर्य विशाखा नक्षत्र से निकलकर शनि के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2 दिसंबर 2025 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. यह अवधि कुछ राशियों के लिए शुभ रहेगी.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 17 Nov 2025 05:57 PM (IST)
Surya Nakshatra Parivartan 2025: 19 नवंबर को सूर्य विशाखा नक्षत्र से निकलकर शनि के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2 दिसंबर 2025 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. यह अवधि कुछ राशियों के लिए शुभ रहेगी.

सूर्य नक्षत्र गोचर 2025

1/6
पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य 16 नवंबर को राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में आ चुके हैं. इसके बाद 19 नवंबर को सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए अच्छे दिन की शुरुआत करेगा.
पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य 16 नवंबर को राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में आ चुके हैं. इसके बाद 19 नवंबर को सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए अच्छे दिन की शुरुआत करेगा.
2/6
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, फिलहाल सूर्य विशाखा नक्षत्र में हैं और बुधवार 19 नवंबर को शनि के नक्षत्र अनुराधा में प्रवेश करेंगे. इतना ही सूर्य 2 दिसंबर 2025 तक अनुराधा नक्षत्र में ही रहेंगे. जानें शनि के नक्षत्र में रहकर सूर्य किन राशियों का चमकाएंगे भाग्य.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, फिलहाल सूर्य विशाखा नक्षत्र में हैं और बुधवार 19 नवंबर को शनि के नक्षत्र अनुराधा में प्रवेश करेंगे. इतना ही सूर्य 2 दिसंबर 2025 तक अनुराधा नक्षत्र में ही रहेंगे. जानें शनि के नक्षत्र में रहकर सूर्य किन राशियों का चमकाएंगे भाग्य.
3/6
मिथुन राशि (Mithun Rashi)- सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुभ रहने वाला है. आपके करियर-कारोबार में तेजी आएगी और धन लाभ के योग बनेंगे. जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, उन्हें भी अच्छी नौकरी मिल सकती है.
मिथुन राशि (Mithun Rashi)- सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुभ रहने वाला है. आपके करियर-कारोबार में तेजी आएगी और धन लाभ के योग बनेंगे. जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, उन्हें भी अच्छी नौकरी मिल सकती है.
4/6
तुला राशि (Tula Rashi)- शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर सूर्य तुला राशि वाले जातकों का भी भाग्य चमकाएंगे. इस दौरान आपके आय में वृद्धि आएगी. यह समय आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा.
तुला राशि (Tula Rashi)- शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर सूर्य तुला राशि वाले जातकों का भी भाग्य चमकाएंगे. इस दौरान आपके आय में वृद्धि आएगी. यह समय आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा.
5/6
वृश्चिकरि (Vrishchik Rashi)- सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन करना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी लाभप्रद साबित होगा. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा.
वृश्चिकरि (Vrishchik Rashi)- सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन करना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी लाभप्रद साबित होगा. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा.
6/6
मकर राशि (Makar Rashi)- सूर्य नक्षत्र परिवर्तन कर आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे. इस समय आप अपनी बुद्धिमानी की परिचय देते हुए कई अहम फैसले भी लेंगे. कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है.
मकर राशि (Makar Rashi)- सूर्य नक्षत्र परिवर्तन कर आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे. इस समय आप अपनी बुद्धिमानी की परिचय देते हुए कई अहम फैसले भी लेंगे. कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है.
Published at : 17 Nov 2025 05:57 PM (IST)
Tags :
Sun Transit Shani Dev Surya Nakshatra Gochar 2025 Anuradha Nakshatra 2025

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
SEBI के Digital Gold नियमों के बाद Gold की खरीद में 61% की गिरावट! |GOLD| Paisa Live
IPO Alert: Excelsoft Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Adani Rights Issue 2024: 25% Discount पर Share! निवेशकों के लिए बड़ा मौका? Price, Dates, Ratio
GST Cut : छोटी कारें और 350cc से कम की Bike होंगी सस्ती, इन गाड़ियों पर अब 18% देना होगा GST

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
टेलीविजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की नॉयना झेल रही हैं टूटी शादी का दर्द, बेटी की वजह से सताता है ये डर
Tv की नॉयना झेल रही हैं टूटी शादी का दर्द, बेटी की वजह से सताता है ये डर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
10वीं-ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, साउथ ईस्टर्न रेलवे में बंपर भर्ती; 1785 पदों पर आवेदन 18 नवंबर से शुरू
10वीं-ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, साउथ ईस्टर्न रेलवे में बंपर भर्ती; 1785 पदों पर आवेदन 18 नवंबर से शुरू
ट्रेंडिंग
Viral Video: बंजी जंपिंग के दौरान आया हार्ट अटैक, लड़की की हवा में ही हो गई मौत? वायरल हो रहा वीडियो
बंजी जंपिंग के दौरान आया हार्ट अटैक, लड़की की हवा में ही हो गई मौत? वायरल हो रहा वीडियो
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget