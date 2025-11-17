ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, फिलहाल सूर्य विशाखा नक्षत्र में हैं और बुधवार 19 नवंबर को शनि के नक्षत्र अनुराधा में प्रवेश करेंगे. इतना ही सूर्य 2 दिसंबर 2025 तक अनुराधा नक्षत्र में ही रहेंगे. जानें शनि के नक्षत्र में रहकर सूर्य किन राशियों का चमकाएंगे भाग्य.