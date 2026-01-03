US Strikes Venezuela LIVE: 'मादुरो जिंदा हैं या नहीं', वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति ने अमेरिका से मांगे सबूत; एयरस्ट्राइक पर रूस-ईरान का आया रिएक्शन
US Strikes Venezuela LIVE: अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज ने देश भर में सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा की है.
LIVE
Background
अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास सहित सैन्य सुविधाओं और कई खास जगहों पर एयरस्ट्राइक किया. कराकस के साथ-साथ मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा राज्यों में बम धमाके हुए. इस हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला फ्लोरेस अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में हैं.
अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर सैन्य सुविधाओं और कई खास जगहों पर हमले का आदेश दिया था. हमले के बाद निकोलस मादुरो ने बयान जारी कर कहा था कि वे इसका जवाब देंगे. अमेरिकी संघीय विमानन प्राधिकरण (एफएए) ने ‘‘जारी सैन्य गतिविधि’’ का हवाला देते हुए काराकस में विस्फोटों से पहले वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में यूएस कमर्शियल फ्लाइट पर प्रतिबंध लगा दिया. काराकस में एक सैन्य अड्डे से धुआं उठता देखा गया. राजधानी के एक अन्य सैन्य प्रतिष्ठान में बिजली गुल रही. विभिन्न इलाकों में लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए.
वेनेजुएला ने 2 दिसंबर को कहा था कि वह मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पहले से रिकॉर्ड किए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलने के लिए दबाव बनाना और उसके विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करना चाहता है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कई बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की अपनी रणनीति के तहत वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन की संभावना के बारे में चेतावनी दी थी. इन चेतावनियों के बाद ही वेनेजुएला में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है.दबाव बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला पर बैन बढ़ाए हैं, इलाके में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ाई है, और कैरिबियन और पैसिफिक दोनों में जहाजों पर ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया है.
US Strikes Venezuela LIVE: 'वेनेजुएला पर हमला करके अमेरिका को खास कामयाबी नहीं मिली'
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक मादुरो के करीबी डियोसडाडो कैबेलो ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके जो लक्ष्य तय किया था, उसमें वह कामयाब नहीं हो पाया. उन्होंने कहा, 'बमों और मिसाइलों के जरिए उन्होंने जो हासिल करने की कोशिश की, उसमें वे आंशिक रूप से ही सफल हुए. मैं आंशिक रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि लोग शायद बेकाबू होकर भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.'
US Strikes Venezuela LIVE: मादुरो पर चलेगा आपराधिक मुकदमा: रिपब्लिकन सीनेटर
रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली का कहना है कि उन्होंने अभी-अभी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आज रात एक गिरफ्तारी वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया है और आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका लाया जाएगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL