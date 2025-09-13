हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shani Gochar 2025: दिवाली से पहले शनि का नक्षत्र परिवर्तन, कर्क, कुंभ और मीन राशियों को लाभ

Shani Gochar 2025: दिवाली से पहले शनि का नक्षत्र परिवर्तन, कर्क, कुंभ और मीन राशियों को लाभ

Shani Nakshatra Parivartan 2025: न्यायाधीश शनि दिवाली से पहले नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. शनि 3 अक्टूबर को गुरु के नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद में आएंगे और कर्क, मीन समेत कई राशियों को फायदा पहुंचाएंगे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 23 Sep 2025 05:38 PM (IST)

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 23 Sep 2025 05:38 PM (IST)
Shani Nakshatra Parivartan 2025: न्यायाधीश शनि दिवाली से पहले नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. शनि 3 अक्टूबर को गुरु के नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद में आएंगे और कर्क, मीन समेत कई राशियों को फायदा पहुंचाएंगे.

शनि नक्षत्र परिवर्तन 2025

1/6
ज्योतिष में शनि को सभी ग्रहों में सबसे अधिक शक्तिशाली और क्रूर ग्रह की उपाधि प्राप्त है, जो एक निश्चित अवधि के बाद राशि और नक्षत्र बदलते हैं. बता दें कि शनि हर ढाई साल में राशि और एक साल में नक्षत्र बदलते हैं.
ज्योतिष में शनि को सभी ग्रहों में सबसे अधिक शक्तिशाली और क्रूर ग्रह की उपाधि प्राप्त है, जो एक निश्चित अवधि के बाद राशि और नक्षत्र बदलते हैं. बता दें कि शनि हर ढाई साल में राशि और एक साल में नक्षत्र बदलते हैं.
2/6
शनि देव फिलहाल मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं. मीन राशि में रहते हुए वे दिवाली से पहले नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. शनि पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जोकि गुरु का नक्षत्र है.
शनि देव फिलहाल मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं. मीन राशि में रहते हुए वे दिवाली से पहले नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. शनि पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जोकि गुरु का नक्षत्र है.
3/6
3 अक्टूबर 2025 को शनि रात 09:49 पर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. इस नक्षत्र में आकर शनि देव कुछ राशियों को खूब फायदा पहुंचाएंगे. आइये जानते हैं शनि की चाल बदलने से किन राशियों को होगा लाभ.
3 अक्टूबर 2025 को शनि रात 09:49 पर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. इस नक्षत्र में आकर शनि देव कुछ राशियों को खूब फायदा पहुंचाएंगे. आइये जानते हैं शनि की चाल बदलने से किन राशियों को होगा लाभ.
4/6
कर्क राशि- गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर शनि देव कर्क राशि वालों के लिए शुभ साबित होंगे. गोचर कर शनि देव आपकी राशि के नवम भाव में रहेंगे और हर कार्य में सफलता दिलाएंगे. इस समय हर काम में भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता हासिल होगी.
कर्क राशि- गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर शनि देव कर्क राशि वालों के लिए शुभ साबित होंगे. गोचर कर शनि देव आपकी राशि के नवम भाव में रहेंगे और हर कार्य में सफलता दिलाएंगे. इस समय हर काम में भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता हासिल होगी.
5/6
कुंभ राशि- शनि का नक्षत्र परिवर्तन करना कुंभ राशि वालों के लिए भी शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. इस समय आपके आत्मविश्वस में वृद्धि होगी. नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक लाभ होगा.
कुंभ राशि- शनि का नक्षत्र परिवर्तन करना कुंभ राशि वालों के लिए भी शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. इस समय आपके आत्मविश्वस में वृद्धि होगी. नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक लाभ होगा.
6/6
मीन राशि- शनि का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना मीन राशि वाले जातकों के लिए भी शुभ फलदायी साबित होगा. शनि गोचर कर आपकी राशि के लग्न यानी पहले भाव में रहेंगे और बिजनेस-करियर में सफलता दिलाएंगे. इस समय आपके काम का नाम होगा और समाज में पद-प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी.

Published at : 13 Sep 2025 12:35 PM (IST)
मीन राशि- शनि का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना मीन राशि वाले जातकों के लिए भी शुभ फलदायी साबित होगा. शनि गोचर कर आपकी राशि के लग्न यानी पहले भाव में रहेंगे और बिजनेस-करियर में सफलता दिलाएंगे. इस समय आपके काम का नाम होगा और समाज में पद-प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी.
Published at : 13 Sep 2025 12:35 PM (IST)
Purva Bhadrapada Nakshatra Zodiac Sign Saturn Transit Shani Dev Shani Nakshatra Parivartan Shani Gochar 2025

