एक्सप्लोरर
Shani Gochar 2025: दिवाली से पहले शनि का नक्षत्र परिवर्तन, कर्क, कुंभ और मीन राशियों को लाभ
Shani Nakshatra Parivartan 2025: न्यायाधीश शनि दिवाली से पहले नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. शनि 3 अक्टूबर को गुरु के नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद में आएंगे और कर्क, मीन समेत कई राशियों को फायदा पहुंचाएंगे.
शनि नक्षत्र परिवर्तन 2025
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 13 Sep 2025 12:35 PM (IST)
ग्रह गोचर
6 Photos
कन्या राशि में आए बुध, अब मेष, मिथुन, धनु समेत कई राशियों को कराएंगे व्यापारिक लाभ
ग्रह गोचर
6 Photos
15 सितंबर को बुध का कन्या राशि में गोचर, 4 राशियों की किस्मत पलटने के साथ धन लाभ के योग!
ग्रह गोचर
6 Photos
सिंह राशि में सूर्य, केतु और बुध की युति का महासंयोग, इन राशियों का सुनहरा समय शुरू
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, अचानक इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कमान
Advertisement
ग्रह गोचर
6 Photos
कन्या राशि में आए बुध, अब मेष, मिथुन, धनु समेत कई राशियों को कराएंगे व्यापारिक लाभ
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion