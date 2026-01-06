इस चीज के बिना बुक नहीं कर पाएंगे ट्रेन का टिकट, बदल गया है यह नियम

देश में ट्रेनों से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. ऐसे में अगर आप ट्रेन की ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. दरअसल IRCTC ने एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव लागू कर दिया है. नए नियमों के तहत अब आधार वेरिफिकेशन कराए बिना तय समय पर रिजर्व टिकट बुक करना मुश्किल हो सकता है. यह बदलाव खासतौर पर 60 दिन पहले खुलने वाली एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग पर लागू किया गया है.

5 जनवरी से लागू हुआ नया नियम

IRCTC के नए नियमों के अनुसार, 5 जनवरी से वही यूजर्स सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरिफाइड है. जिन यात्रियों का आधार अभी तक लिंक या वेरिफाइड नहीं है वो इस समय स्लॉट में टिकट बुक नहीं कर सकेंगे. ऐसे यूजर्स को शाम 4 बजे के बाद ही रिजर्वेशन की परमिशन मिलेगी. वहीं पहले आधार वेरिफाइड यूजर्स को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक टिकट बुक करने का मौका मिलता था. बाद में यह समय बढ़ाकर 4 घंटे किया गया था, लेकिन अब इसे पूरे 8 घंटे कर दिया गया है. इसका मतलब है कि आधार वेरिफाइड यात्रियों को कंफर्म टिकट पाने का ज्यादा मौका मिलेगा.

किन तारीखों से लागू हुए बदलाव?

भारतीय रेलवे इस नियम को तीन चरणों में लागू कर रहा है. इसमें पहला चरण 29 दिसंबर 2025 से लागू हो गया है. जब बिना आधार लिंक अकाउंट वाले यूजर्स के लिए सुबह 8 से 12 बजे तक बुकिंग बंद की गई थी. वहीं दूसरा चरण 5 जनवरी से लागू हुआ है. जब यह समय बढ़ाकर सुबह 8 से शाम 4 बजे कर दिया गया. इसके बाद तीसरा चरण 12 जनवरी से लागू होगा, जब बिना आधार लिंक अकाउंट वाले यूजर्स सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे.

क्यों लिया गया ये फैसला?

रेलवे का कहना है कि इस कदम का मकसद सही यात्रियों को कंफर्म टिकट दिलाना और दलालों व फर्जी अकाउंट्स पर लगाम लगाना है. आधार वेरिफिकेशन से बुकिंग प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होगी और ओपनिंग डे पर आम यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी. वहीं आपको बता दें कि इस बदलाव का असर सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर पड़ेगा. रेलवे काउंटर यानी विंडो से टिकट बुकिंग के नियमों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, काउंटर से टिकट लेते समय भी अब ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होगा और इसके लिए मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना जरूरी है.

किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

इस नए नियम से उन यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जो पहले से अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक कर चुके हैं. एडवांस रिजर्वेशन पीरियड खुलते ही अब वही यूजर टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका आधार वेरिफिकेशन पूरा है. इससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी.

