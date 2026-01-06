डायरेक्टर आदित्य धर फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. हर तरफ फिल्म धुरंधर की चर्चा है. इस फिल्म ने दुनियाभर में 1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. आदित्य धर अपने काम से हमेशा की सुर्खियों में रहते हैं. उनकी फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक भी काफी खबरों में रही थी. आदित्य धर ने अपने करियर में फिलहाल दो ही फिल्में डायरेक्ट की हैं. तीसरी फिल्म यानी धुरंधर का दूसरा पार्ट 19 मार्च को रिलीज होगा.

इससे पहले वो कई फिल्मों में राइटिंग कर चुके हैं. आज हम आपको आदित्य धर की शॉर्ट फिल्म बूंद के बारे में बताने जा रहे हैं. इस शॉर्ट फिल्म का उन्होंने स्क्रीनप्ले और डायलॉग लिखे थे.

बूंद को मिला था नेशनल अवॉर्ड

शॉर्ट फिल्म 'बूंद' 2009 में आई थी. इस फिल्म में तिलोत्तमा शोम लीड एक्ट्रेस के रोल में थीं. वहीं बच्चन पचेहरा जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे. इस शॉर्ट फिल्म को अभिषेक पाठक ने लिखा था और डायरेक्ट किया था. वहीं कुमार मंगत पाठक ने इसे प्रोड्यूस किया था. असीम बजाज इसके सिनमेटोग्राफर थे. वहीं आदित्य धर इस शॉर्ट फिल्म में कास्टिंग डायरेक्टर थे. उन्होंने इसका स्क्रीनप्ले लिखा था और डायलॉग भी लिखे थे. बूंद को बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था.

इस शॉर्ट फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें दिखाया गया कि जीवनी का पति गांव में एक नया कुआं खोदता है और गांव में सबसे कीमती चीज पानी लाता है, तो इससे ठाकुर की सत्ता खतरे में पड़ जाती है. इसके बाद जीवनी के पति को मार दिया जाता है. इसके बाद जीवनी और उसका 9 साल का बेटा मनका इसका बदला लेने की कोशिश करते हैं.

कहां देख सकते हैं बूंद को?

इस शॉर्ट फिल्म को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं. शॉर्ट फिल्म बूंद पैनोरमा स्टूडियो नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है. ये शॉर्ट फिल्म 26 मिनट 41 सेकंड की है. इसमें तिलोत्तमा शोम की शानदार आदाकारी देखने को मिली है.