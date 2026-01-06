हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
NEET UG Registration: अब नीट यूजी रजिस्ट्रेशन से पहले करना होगा ये काम, NTA ने एडवाइजरी जारी कर कही ये बात

NEET UG Registration: नीट यूजी 2026 को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जरूरी एडवाइजरी जारी की है.आधार, UDID और कैटेगरी सर्टिफिकेट में गलती होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. जानिए पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 Jan 2026 12:59 PM (IST)
मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि अगर उम्मीदवारों के जरूरी दस्तावेज सही और अपडेटेड नहीं हुए, तो वे परीक्षा से वंचित भी हो सकते हैं. ऐसे में आवेदन करने से पहले सभी जरूरी जानकारियों को ठीक करना बेहद जरूरी है.

आधार कार्ड को लेकर क्या कहा NTA ने

एनटीए ने उम्मीदवारों को सबसे पहले आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी सही रखने की सलाह दी है. एजेंसी के अनुसार, उम्मीदवार का आधार पूरी तरह वैलिड और अपडेटेड होना चाहिए.आधार में नाम, जन्म तिथि, जेंडर, फोटो, पता और बायोमेट्रिक डिटेल्स सही होनी चाहिए.अगर इनमें से किसी भी जानकारी में गलती पाई गई, तो आगे चलकर रजिस्ट्रेशन या एडमिशन में परेशानी हो सकती है.

गलत जानकारी से रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म

एनटीए ने साफ किया है कि अगर आवेदन फॉर्म में भरी गई जानकारी और दस्तावेजों में कोई भी गड़बड़ी मिली, तो NEET UG 2026 का फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है.उम्मीदवार uidai.gov.in पर जाकर ऑनलाइन या नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट करा सकते हैं. सही जानकारी रखने से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के समय परेशानी नहीं होगी.

दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए खास निर्देश

दिव्यांग उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे UDID कार्ड का इस्तेमाल तभी करें, जब वह वैलिड और रिन्यू किया हुआ हो.पुराना या एक्सपायर UDID कार्ड इस्तेमाल करने से वेरिफिकेशन के समय दिक्कत आ सकती है और आवेदन रद्द भी हो सकता है.

कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर जरूरी बात

आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC-NCL, EWS से आवेदन करने वाले छात्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट पूरी तरह वैध हो. OBC-NCL और EWS सर्टिफिकेट तय नियमों के अनुसार और तय तारीख के अंदर जारी होने चाहिए. आवेदन से पहले सभी सर्टिफिकेट अपडेट रखना जरूरी है.

परीक्षा कब हो सकती है?

पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो NEET UG परीक्षा आमतौर पर मई महीने में आयोजित होती है.इसी आधार पर माना जा रहा है कि NEET UG 2026 भी मई में हो सकता है.हालांकि, फाइनल तारीख एनटीए की ओर से जल्द घोषित की जाएगी.

आवेदन कैसे करें

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 06 Jan 2026 12:39 PM (IST)
Education NTA Update NEET Guidelines
