NEET UG Registration: अब नीट यूजी रजिस्ट्रेशन से पहले करना होगा ये काम, NTA ने एडवाइजरी जारी कर कही ये बात
NEET UG Registration: नीट यूजी 2026 को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जरूरी एडवाइजरी जारी की है.आधार, UDID और कैटेगरी सर्टिफिकेट में गलती होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. जानिए पूरी जानकारी.
मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि अगर उम्मीदवारों के जरूरी दस्तावेज सही और अपडेटेड नहीं हुए, तो वे परीक्षा से वंचित भी हो सकते हैं. ऐसे में आवेदन करने से पहले सभी जरूरी जानकारियों को ठीक करना बेहद जरूरी है.
आधार कार्ड को लेकर क्या कहा NTA ने
एनटीए ने उम्मीदवारों को सबसे पहले आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी सही रखने की सलाह दी है. एजेंसी के अनुसार, उम्मीदवार का आधार पूरी तरह वैलिड और अपडेटेड होना चाहिए.आधार में नाम, जन्म तिथि, जेंडर, फोटो, पता और बायोमेट्रिक डिटेल्स सही होनी चाहिए.अगर इनमें से किसी भी जानकारी में गलती पाई गई, तो आगे चलकर रजिस्ट्रेशन या एडमिशन में परेशानी हो सकती है.
गलत जानकारी से रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म
एनटीए ने साफ किया है कि अगर आवेदन फॉर्म में भरी गई जानकारी और दस्तावेजों में कोई भी गड़बड़ी मिली, तो NEET UG 2026 का फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है.उम्मीदवार uidai.gov.in पर जाकर ऑनलाइन या नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट करा सकते हैं. सही जानकारी रखने से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के समय परेशानी नहीं होगी.
दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए खास निर्देश
दिव्यांग उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे UDID कार्ड का इस्तेमाल तभी करें, जब वह वैलिड और रिन्यू किया हुआ हो.पुराना या एक्सपायर UDID कार्ड इस्तेमाल करने से वेरिफिकेशन के समय दिक्कत आ सकती है और आवेदन रद्द भी हो सकता है.
कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर जरूरी बात
आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC-NCL, EWS से आवेदन करने वाले छात्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट पूरी तरह वैध हो. OBC-NCL और EWS सर्टिफिकेट तय नियमों के अनुसार और तय तारीख के अंदर जारी होने चाहिए. आवेदन से पहले सभी सर्टिफिकेट अपडेट रखना जरूरी है.
परीक्षा कब हो सकती है?
पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो NEET UG परीक्षा आमतौर पर मई महीने में आयोजित होती है.इसी आधार पर माना जा रहा है कि NEET UG 2026 भी मई में हो सकता है.हालांकि, फाइनल तारीख एनटीए की ओर से जल्द घोषित की जाएगी.
आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक साइट nta.ac.in पर जाएं.
- इसके बाद NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
- अब जरूरी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें.
- फिर उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरें.
- इसके बाद उम्मीदवार आवेदन फीस का ऑनलाइन भुगतान करें.
- अब उम्मीदवार फॉर्म सबमिट कर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें.
