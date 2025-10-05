हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोन पर सही वॉलपेपर लगाने से बुध की पॉवर होगी ऑन!जानिए ग्रहों का सीक्रट

फोन पर सही वॉलपेपर लगाने से बुध की पॉवर होगी ऑन!जानिए ग्रहों का सीक्रट

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का संबंध वाणी, बुद्धि, व्यापार, कला और संचार से होता है. ऐसे में आपके फोन का वॉलपेपर बुध की शुभ और अशुभ स्थिति दोनों को ही दर्शाता है. जानिए वॉलपेपर का चयन क्यों जरूरी?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 05 Oct 2025 12:53 AM (IST)
ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का संबंध वाणी, बुद्धि, व्यापार, कला और संचार से होता है. ऐसे में आपके फोन का वॉलपेपर बुध की शुभ और अशुभ स्थिति दोनों को ही दर्शाता है. जानिए वॉलपेपर का चयन क्यों जरूरी?

वॉलपेपर से करें बुध ग्रह को मजबूत

1/6
ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का संबंध, वाणी, बुद्धि, संचार, व्यापार, नेटवर्किंग, रचनात्मक कला और एकाग्रता से होता है. कुंडली में बुध की शुभ स्थिति व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर मजबूत बनाती है.
ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का संबंध, वाणी, बुद्धि, संचार, व्यापार, नेटवर्किंग, रचनात्मक कला और एकाग्रता से होता है. कुंडली में बुध की शुभ स्थिति व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर मजबूत बनाती है.
2/6
आज के वर्तमान समय में फोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है. हमारे फोन की स्क्रीन वो पहली चीज है, जिसे हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं. यह हमारे अवचेतन मन पर गंभीर प्रभाव डालता है. जब हम फोन के लिए सही वॉलपेपर का चुनाव करते हैं, तो वास्तव में हम अपने आभामंडल को बुध के आशीर्वाद से भर देते हैं.
आज के वर्तमान समय में फोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है. हमारे फोन की स्क्रीन वो पहली चीज है, जिसे हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं. यह हमारे अवचेतन मन पर गंभीर प्रभाव डालता है. जब हम फोन के लिए सही वॉलपेपर का चुनाव करते हैं, तो वास्तव में हम अपने आभामंडल को बुध के आशीर्वाद से भर देते हैं.
3/6
फोन के लिए सही वॉलपेपर के चुनाव के लिए हमें हरे रंग का पन्ना से जुड़ी छवि का इस्तेमाल करना चाहिए. हर पन्ना एकाग्रता और वित्तीय वृद्धि का कारक माना जाता है. किताबें, कलम और मंडल ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि करता है. भगवान विष्णु, गणेश, बुध देव संचार के लिए दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं.
फोन के लिए सही वॉलपेपर के चुनाव के लिए हमें हरे रंग का पन्ना से जुड़ी छवि का इस्तेमाल करना चाहिए. हर पन्ना एकाग्रता और वित्तीय वृद्धि का कारक माना जाता है. किताबें, कलम और मंडल ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि करता है. भगवान विष्णु, गणेश, बुध देव संचार के लिए दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं.
4/6
तोते,मोर और हरे-भरे नजारे जीवन में भाग्य और स्पष्टता प्रदान करते हैं. वही पन्ना या हरा एवेंट्यूरिन क्रिस्टल धन और सफलता के लिए शुभ माना जाता है. ये सुनने में हास्यास्पद जरूर लग सकता है, लेकिन इसके फायदे आपको जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव दिला सकती है.
तोते,मोर और हरे-भरे नजारे जीवन में भाग्य और स्पष्टता प्रदान करते हैं. वही पन्ना या हरा एवेंट्यूरिन क्रिस्टल धन और सफलता के लिए शुभ माना जाता है. ये सुनने में हास्यास्पद जरूर लग सकता है, लेकिन इसके फायदे आपको जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव दिला सकती है.
5/6
वही फोन के वॉलपेपर पर गलत तरह की छवि लगाने से ये आपके बुध को बाधित कर सकती है, जो कहीं न कहीं आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. वॉलपेपर पर भूलकर भी गहरे/निराशाजनक चित्र, अव्यवस्थित छवि, टूटी हुई वस्तुएं, गहरे लाल और काले रंग की छवि नहीं लगानी चाहिए.
वही फोन के वॉलपेपर पर गलत तरह की छवि लगाने से ये आपके बुध को बाधित कर सकती है, जो कहीं न कहीं आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. वॉलपेपर पर भूलकर भी गहरे/निराशाजनक चित्र, अव्यवस्थित छवि, टूटी हुई वस्तुएं, गहरे लाल और काले रंग की छवि नहीं लगानी चाहिए.
6/6
जीवन में छोटे-छोटे बदलाव बड़े परिणामों की ओर इशारा करते हैं. आपका फोन आपकी ऊर्जा से जुड़ा होता है, जिसका संबंध बुध ग्रह से होता है. इसलिए अगली बार जब आप वॉलपेपर लगाएं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें.
जीवन में छोटे-छोटे बदलाव बड़े परिणामों की ओर इशारा करते हैं. आपका फोन आपकी ऊर्जा से जुड़ा होता है, जिसका संबंध बुध ग्रह से होता है. इसलिए अगली बार जब आप वॉलपेपर लगाएं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें.
Published at : 05 Oct 2025 12:53 PM (IST)
Mercury Budh Grah Budh

