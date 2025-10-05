एक्सप्लोरर
फोन पर सही वॉलपेपर लगाने से बुध की पॉवर होगी ऑन!जानिए ग्रहों का सीक्रट
ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का संबंध वाणी, बुद्धि, व्यापार, कला और संचार से होता है. ऐसे में आपके फोन का वॉलपेपर बुध की शुभ और अशुभ स्थिति दोनों को ही दर्शाता है. जानिए वॉलपेपर का चयन क्यों जरूरी?
वॉलपेपर से करें बुध ग्रह को मजबूत
कन्या राशि में आए बुध, अब मेष, मिथुन, धनु समेत कई राशियों को कराएंगे व्यापारिक लाभ
15 सितंबर को बुध का कन्या राशि में गोचर, 4 राशियों की किस्मत पलटने के साथ धन लाभ के योग!
