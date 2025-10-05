फोन पर सही वॉलपेपर लगाने से बुध की पॉवर होगी ऑन!जानिए ग्रहों का सीक्रट

आज के वर्तमान समय में फोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है. हमारे फोन की स्क्रीन वो पहली चीज है, जिसे हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं. यह हमारे अवचेतन मन पर गंभीर प्रभाव डालता है. जब हम फोन के लिए सही वॉलपेपर का चुनाव करते हैं, तो वास्तव में हम अपने आभामंडल को बुध के आशीर्वाद से भर देते हैं.