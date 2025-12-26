साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?

Most Run For India In 2025: साल 2025 में भारतीय बल्लेबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है. इस साल टीम इंडिया के कई बल्लेबाजों ने अलग-अलग फॉर्मेट में खूब रन बनाए हैं, लेकिन साल 2025 में भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. साल 2025 में कई और बल्लेबाजों का प्रदर्शन कमाल का रहा है, जिसमें एक बल्लेबाज तो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलकर इस साल भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 की लिस्ट में शामिल है. यहां हम उन टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने साल 2025 में भारत के किए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

1. शुभमन गिल - 1,764 रन

भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. शुभमन ने इस साल 35 मैचों में कुल 1,764 रन बनाए, जिसमें 7 शतक और तीन अर्धशतक शामिल है.

2. केएल राहुल - 1,180 रन

साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अनुभवी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल दूसरे नंबर पर हैं. राहुल ने इस साल 24 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 3 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से कुल 1,180 रन बनाए हैं.

3. यशस्वी जायसवाल - 916 रन

टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. यशस्वी ने इस साल 14 मैचों में कुल 916 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है.

4. रवींद्र जडेजा - 870 रन

साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा चौथे नंबर पर हैं. जडेजा ने इस साल 20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक की मदद से कुल 870 रन बनाए हैं.

5. अभिषेक शर्मा - 859 रन

टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. अभिषेक ने इस साल 21 मैचों में कुल 859 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है.