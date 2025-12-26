हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'नागिन 7' फेम ईशा सिंह ने टीवी के हैंडसम हंक को कर रही हैं डेट,गुपचुप हो गई सगाई? बोलीं- 'मेरी फैमिली को..'

ईशा सिंह इन दिनों अपने अपकमिंग शो नागिन 7 को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ भी इन दिनों लाइमलाइट में बनी हुई है. उनके सगाई की खबरें सामने आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Dec 2025 09:39 AM (IST)
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली ईशा सिंह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं. जल्द ही वो नागिन 7 से टीवी पर वापसी करने जा रही हैं.

मालूम हो ईशा सिंह जब सलमान खान कि रिएलिटी शो बिग बॉस 18 का हिस्सा बनी थीं, उस दौरान उनकी नजदीकियां अविनाश मिश्रा के संग ज्यादा बढ़ गई थी.
इसी बीच अब खबरें आ रही थीं कि ईशा सिंह ने अविनाश मिश्रा संग सगाई कर ली है, जिसकी मंजूरी उनकी मां ने भी दे दी है. अब टेली टॉक को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इस बारे में खुलकर बात की है.
Published at : 26 Dec 2025 09:38 AM (IST)
Tags :
Eisha Singh Naagin 7 Avinash Mishra

