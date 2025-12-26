एक्सप्लोरर
'नागिन 7' फेम ईशा सिंह ने टीवी के हैंडसम हंक को कर रही हैं डेट,गुपचुप हो गई सगाई? बोलीं- 'मेरी फैमिली को..'
ईशा सिंह इन दिनों अपने अपकमिंग शो नागिन 7 को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ भी इन दिनों लाइमलाइट में बनी हुई है. उनके सगाई की खबरें सामने आ रही हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली ईशा सिंह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं. जल्द ही वो नागिन 7 से टीवी पर वापसी करने जा रही हैं.
