29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी

उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक 29 दिसंबर तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है. बिहार में 31 दिसंबर जबकि पंजाब, हरियाणा में 30 दिसंबर तक कोहरा रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कोल्ड डे और बिहार, बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड के लिए सीवियर कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है.

दिल्ली का मौसम

राजधानी दिल्ली में 2 दिन तक धूप खिलने के बाद साफ आसमान की वजह से गलन बढ़ गई है. पहाड़ों से आने वाली सर्द पछुआ हवाएं और गलन बढ़ा रही हैं. दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान गिरकर 6.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. आज शुक्रवार (26 दिसंबर) को पारा और भी गिरने की संभावना है. हालांकि एक्यूआई कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है. अभी भी एक्यूआई 230 है, जो खराब श्रेणी में आता है.

यूपी में कोहरे को लेकर अलर्ट

उत्तर प्रदेश में इन दिनों हाड़कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है. रात के समय मौसम और ठंडा हो जाता है. हालांकि गुरुवार को कुछ जगहों पर दिन में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली. एक बार फिर न्यूनतम तापमान लुढ़का है. मौसम विभाग ने आज प्रयागराज, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कवीर नगर, बस्ती, कुशीननगर, महाराजगंज और सीतापुर में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

यूपी में 27-28 दिसंबर को मौसम शुष्क रह सकता है. इस दौरान दोनों हिस्सों में कई जगहों पर घने से अत्यंत घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है. जबकि 29, 30 और 31 दिसंबर को प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ रह सकता है. हालांकि इस अवधि में घना कोहरा छाया रहेगा. तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है. न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की गई है. गुरुवार को मेरठ में सबसे ठंडी रात रही, न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

बिहार का मौसम

बिहार में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस साल के अंत तक कोहरे से राहत नहीं मिलने की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर बिहार पर हो रहा है. बर्फीली पछुआ हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है. पिछले 24 घंटों में बिहार का औसत न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

