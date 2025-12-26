हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर

ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर

UP Politics: उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर भारतीय जनता पार्टी ने सख्त रुख बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी नेताओं के ऐसी नकारात्मक राजनीति से दूर रहने की सलाह दी है.

By : विवेक राय | Updated at : 26 Dec 2025 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक का हाईकमान ने संज्ञान लिया है और इस पर कड़ी नाराजगी जताई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नसीहत देते हुए नेताओं को इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी है और कहा कि नकारात्मक राजनीति से दूर रहे नहीं तो कार्रवाई होगी. 

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने साफ कहा कि इस तरह की गतिविधियां भाजपा की सोच और कार्यशैली से मेल नहीं खातीं. भाजपा किसी परिवार, वर्ग या जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती. 

ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बीजेपी सख्त

हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा आयोजित कथित विशेष भोज और उसमें समाज विशेष को लेकर हुई चर्चा पर पार्टी ने संज्ञान लिया है. इस मामले में संबंधित जनप्रतिनिधियों से बातचीत की गई है और उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है.

प्रदेश अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी गतिविधियों से समाज में गलत संदेश जाता है. अगर भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस तरह की गतिविधि दोहराई तो पार्टी स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

भाजपा नेताओं को दी सख्त हिदायत

चौधरी ने कहा कि भाजपा विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति कर रही है, जबकि विपक्ष आज भी जाति आधारित राजनीति में उलझा हुआ है. उन्होंने कहा प्रदेश में लगातार बदल रहे राजनीतिक परिदृश्य में जाति पहचान के आधार पर राजनीति करने वाले सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का भविष्य अन्धकारमय है. इसके कारण ऐसे दल भाजपा के खिलाफ अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं. 

हमारे जनप्रतिनिधि भाजपा की मर्यादा व अनुशासन में कार्य करते है. भाजपा के जनप्रतिनिधियों का ऐसे नकारात्मक नैरेटिव से बचना चाहिए. भाजपा ने अपने सशक्त नेतृत्व के साथ राजनीतिक सहमति को व्यापक रूप दिया है. उत्तर प्रदेश में बदलते राजनीतिक हालात में जाति की राजनीति करने वाली पार्टियों की जमीन कमजोर हो रही है, इसी वजह से वे भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं.

पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि भाजपा के सभी जनप्रतिनिधियों को पार्टी की मर्यादा और अनुशासन में रहकर काम करना चाहिए और किसी भी नकारात्मक नैरेटिव का हिस्सा बनने से बचना चाहिए.

UP Weather: यूपी में हाड़ कंपाने वाली सर्दी, आज भी 70 जिलों में कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट, जानें कब मिलेगी राहत

Published at : 26 Dec 2025 10:09 AM (IST)
Tags :
UP New पंकज चौधरी BJP Meeting
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
टेलीविजन
'नागिन 7' फेम ईशा सिंह ने टीवी के हैंडसम हंक को कर रही हैं डेट,गुपचुप हो गई सगाई? बोलीं- 'मेरी फैमिली को..'
ईशा सिंह ने टीवी के हैंडसम हंक को कर रही हैं डेट,गुपचुप हो गई सगाई? बोलीं- 'मेरी फैमिली को..'
हेल्थ
बीमार होते ही खाते हैं एंटीबायोटिक्स तो खुद सड़ा रहे अपनी किडनी, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?
बीमार होते ही खाते हैं एंटीबायोटिक्स तो खुद सड़ा रहे अपनी किडनी, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?
जनरल नॉलेज
History Of Tea: कैसे हुई थी चाय की उत्पत्ति, इस अनोखी कहानी को सुनकर नहीं होगा यकीन
कैसे हुई थी चाय की उत्पत्ति, इस अनोखी कहानी को सुनकर नहीं होगा यकीन
महाराष्ट्र
'NCP अगर एक हो जाए तो भी...', शरद पवार के साथ आने की चर्चा के बीच अजित पवार गुट ने रख दी बड़ी शर्त
'NCP अगर एक हो जाए तो भी...', शरद पवार के साथ आने की चर्चा के बीच अजित पवार गुट ने रख दी बड़ी शर्त
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget