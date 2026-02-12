एक्सप्लोरर
भारत के 9 शक्तिशाली नवग्रह मंदिर: जहां सूर्य से लेकर राहु-केतु ग्रह दोष तक होते हैं शांत!
Navgrah Mandir: भारत के शक्तिशाली नवग्रह मंदिर जहां सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु की पूजा की जाती है. आइए जानते हैं इन हजारों साल पुराने मंदिरों के बारे में.
भारत में ग्रहों के मंदिर
ग्रह गोचर
9 Photos
भारत के 9 शक्तिशाली नवग्रह मंदिर: जहां सूर्य से लेकर राहु-केतु ग्रह दोष तक होते हैं शांत!
ग्रह गोचर
7 Photos
वैलेंटाइन डे के पहले सूर्य बदलेंगे चाल, कुंभ राशि में आकर इन राशियों पर बरसाएंगे कृपा
ग्रह गोचर
5 Photos
मंगल का कुंभ राशि में गोचर, 23 फरवरी से ये 3 राशियां होंगी मालामाल! कहीं आपकी राशि तो नहीं इसमें
ग्रह गोचर
6 Photos
कुंभ राशि में आएं बुध, 11 अप्रैल तक मेष, वृश्चिक और मकर वालों का व्यापार चलेगा तगड़ा
ग्रह गोचर
6 Photos
शनि की राशि कुंभ में शुक्र और बुध की युति, फरवरी 2026 में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
बिहार
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
विश्व
अमेरिका का बड़ा नुकसान करेगा चीन! बनाया इनविजिबल हंटर, जानें रूस के साइनस-7 से कितना पावरफुल
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Advertisement
ग्रह गोचर
9 Photos
भारत के 9 शक्तिशाली नवग्रह मंदिर: जहां सूर्य से लेकर राहु-केतु ग्रह दोष तक होते हैं शांत!
ग्रह गोचर
7 Photos
वैलेंटाइन डे के पहले सूर्य बदलेंगे चाल, कुंभ राशि में आकर इन राशियों पर बरसाएंगे कृपा
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion