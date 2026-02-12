भारत के 9 शक्तिशाली नवग्रह मंदिर: जहां सूर्य से लेकर राहु-केतु ग्रह दोष तक होते हैं शांत!

गेरुगमबक्कम श्री नीलकंडेश्वर केतु को समर्पित मंदिर है, जहां भक्त केतु दोष से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं. चोल काल में निर्मित यह मंदिर विदेशी आक्रमणों की वजह से अधूरा ही रह गया. यहां के मुख्य देवता श्री नीलकंदेश्वर और देवी श्री आदि कामाक्षी हैं.