हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरGuru Margi 2026: 11 मार्च को बृहस्पति मिथुन राशि में चलेंगे सीधी चाल, जानें 12 राशियों पर इसका असर?

Guru Margi 2026: 11 मार्च को बृहस्पति मिथुन राशि में चलेंगे सीधी चाल, जानें 12 राशियों पर इसका असर?

Guru Margi 2026: देवगुरु 11 मार्च 2026 को मिथनु राशि में मार्गी (सीधी चाल) होने जा रहे हैं. वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को शुभ माना जाता है. गुरु मार्गी का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 09 Mar 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

Guru Margi 2026: 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मिथुन राशि में सीधी चाल चलेंगे. वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह की सीधी चाल को काफी शुभ माना जाता है. यह न केवल किसी लंबे वक्त से लंबित कार्य को पूरा करेगा, बल्कि आपके पक्ष में भी होगा.

गुरु मार्गी 2026 का प्रभाव 12 राशियों पर लागू होगा. आइए बृहस्पति ग्रह की सीधी चाल के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर नजर डालते हैं. 

Shukra Peyarchi 2026: 26 मार्च की सुबह शुक्र का मीन से मेष राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत!

मेष राशि (Aries)

यह गोचर मेष राशि वाले जातकों के लिए उन्नति के नए द्वार खोलेगा. परियोजनाएं फिर से आपके पक्ष में बढ़ने लगेंगी. करियर में उन्नति के अवसरों में विदेश यात्रा में शामिल होगी. व्यापार के मुनाफे को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने की योजना बनाने का अच्छा समय है. बढ़ती लागतों से सतर्क रहें. 

उपाय- ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें.  

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति की सीधी चाल पैसे और रिश्ते से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है. सहकर्मियों के साथ टकराव की स्थिति बनी रह सकती है, और अपनी कड़ी परिश्रम के लिए प्रशंसा की उम्मीद करने से बचें.

निवेश में सावधानी बरतें क्योंकि गलत फैसले आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं. अपने साथी से बात करते समय विनम्र भाव रखें. 

उपाय: बृहस्पति को खुश करने के लिए गुरुवार को हवन करें.

मिथुन राशि ( Gemini)

गुरु आपकी राशि में सीधी चाल चलने लगा है, इसलिए आपको नकारात्मक विचारों से बचने की सलाह दी जाती है. करियर में बदलाव की उम्मीद है. व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय उनके पक्ष में रहने वाला है. इस दौरान आर्थिक समस्या बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है. 

उपाय: गुरुवार को व्रत रखें और गरीबों को गुड़ और चना दाल दान करें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए जिम्मेदारी का बोझ बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको उधार लेने की जरूरत पड़ सकती है. काम के दबाव के कारण परेशानियां सता सकती है.

व्यापारियों के पास नई शुरुआत करने का सुनहरा अवसर है. इस दौरान वित्तीय प्रबंधन जरूरी है. अन्यथा एक छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या का कारण बन सकती है. भगवान विष्णु की पूजा से लाभ मिलेगा. 

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ जरूरतमंदों को पीले वस्त्र दान करें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का सीधा गोचर काफी शुभ फलदायी रहने वाला है. आपको अचानक से आर्थिक लाभ के साथ करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है.

आपके काम की सराहना होगी, जिससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. अगर आप व्यापार या शेयर बाजार से जुड़े हैं,तो यह आपके लिए काफी लाभदाक परिणाम साबित हो सकता है. 

उपाय: गरीबों को गुड़ और तिल दान करने से खोटे ग्रह बेहतर होंगे. 

कन्या राशि (Virgo)

यह समय कन्या राशि के जातकों के लिए रिश्तों और करियर में बड़ा बदलाव लेकर आएगा. नौकरी में परिवर्तन की उम्मीद है, जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए सही रहने वाला है.

व्यापारियों की आय अच्छी होने के साथ लंबित कार्य पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. बेहतर सेहत और उत्साह आपको हर काम में शानदार परिणाम देगी.

उपाय: रोजाना श्री विष्णुसहस्रनाम का पाठ करें. 

मेष से मीन तक दादा माईराम की मजेदार ज्योतिष कविता में छिपा स्वभाव का रहस्य! जानें जीवन का सार?

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए विदेश यात्रा और उन्नति के बेहतर मौके मिल सकते हैं. आपकी कड़ी मेहनत रिजल्ट जरूर दिलाएगी. नए और अहम फैसले लेने में सक्षम होंगे.

व्यापार करने वाले लोग अपने बिजनेस में नई रणनीति अपना सकते हैं. रिश्तों में ईमानदारी के साथ पेश आए. 

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और साथ ही उन्हें पीले रंग की मिठाई अर्पित करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृ्श्चिक राशि वालों को गुरु मार्गी के दौरान काम में सावधानी बरतनी चाहिए. बड़ों के साथ बातचीत के दौरान संयम बरतें, क्योंकि इससे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है.

नौकरी और व्यापार में बाधाएं देखने को मिल सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आय कम और खर्च बढ़ सकता है. आपके निजी जीवन में पार्टनर के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है. 

उपाय: हर गुरुवार को राधा-कृष्ण की पूजा करने से लाभ मिलेगा. 

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वाले जातकों को गुरु मार्गी के दौरान आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा. करियार से जुड़ी यात्राओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाएंगे.

जीवनसाथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. रिश्ते में प्यार और स्नेह बनाए रखें.

उपाय: रोजाना बुध भगवान और विष्णु भगवान की पूजा करें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वाले जातकों को अचानक से आर्थिक लाभ हो सकता है. इस दौरान किसी से भी उधार लेने से बचें, जरूरत पड़े तभी उधार लेना सही रहेगा. रिश्तों में छोटी-मोटी कहा-सुनी देखने को मिल सकती है. अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें. 

उपाय: रोजाना गुरुवार को किसी वृद्धाश्रम में स्वयंसेवा करना सही रहेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति की सीधी चाल सफलता दिला सकती है. आप काफी ज्यादा सकारात्मक और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे. नौकरी में बेहतरीन मौके प्राप्त हो सकते हैं.

व्यापारियों को अपने कारोबार को विस्तार करने में मदद मिलेगी. रिश्तों में प्यार और सम्मान की भावना बढ़ेगी. 

उपाय: गुरुवार के दिन रुद्रा हवन करने से ग्रहों की स्थिति बेहतर होगी. 

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों को अपने सुख-सुविधाओं और विलासिता में वृद्धि होगी. गुरु की सीधी चाल के दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ करियर में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी. व्यापारियों के लिए निवेश करना सबसे बेहतर विक्लप साबित हो सकता है. इस दौरान नई संपत्ति या कार खरीदने की योजना बन सकते हैं. 

उपाय: जरूरतमंदों को कपड़े या भोजन का दान करना आपके हित में साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 09 Mar 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Gemini Jupiter Transit #jupiter Astrology 2026 Guru Margi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ग्रह गोचर
Guru Margi 2026: 11 मार्च से गुरु होंगे मार्गी, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर-पैसे में जबरदस्त लाभ
Guru Margi 2026: 11 मार्च से गुरु होंगे मार्गी, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर-पैसे में जबरदस्त लाभ
ग्रह गोचर
Guru Margi 2026: 11 मार्च को बृहस्पति मिथुन राशि में चलेंगे सीधी चाल, जानें 12 राशियों पर इसका असर?
Guru Margi 2026: 11 मार्च को बृहस्पति मिथुन राशि में चलेंगे सीधी चाल, जानें 12 राशियों पर इसका असर?
ग्रह गोचर
Shukra Peyarchi 2026: 26 मार्च की सुबह शुक्र का मीन से मेष राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत!
Shukra Peyarchi 2026: 26 मार्च की सुबह शुक्र का मीन से मेष राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत!
ग्रह गोचर
Budhaditya Yog 2026: आज जीरो डिग्री पर होंगे सूर्य-बुध, बनेगा बुधादित्य योग, इन राशियों की लगेगी लॉटरी
Budhaditya Yog 2026: आज जीरो डिग्री पर होंगे सूर्य-बुध, बनेगा बुधादित्य योग, इन राशियों की लगेगी लॉटरी
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget