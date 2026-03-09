Guru Margi 2026: 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मिथुन राशि में सीधी चाल चलेंगे. वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह की सीधी चाल को काफी शुभ माना जाता है. यह न केवल किसी लंबे वक्त से लंबित कार्य को पूरा करेगा, बल्कि आपके पक्ष में भी होगा.

गुरु मार्गी 2026 का प्रभाव 12 राशियों पर लागू होगा. आइए बृहस्पति ग्रह की सीधी चाल के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर नजर डालते हैं.

मेष राशि (Aries)

यह गोचर मेष राशि वाले जातकों के लिए उन्नति के नए द्वार खोलेगा. परियोजनाएं फिर से आपके पक्ष में बढ़ने लगेंगी. करियर में उन्नति के अवसरों में विदेश यात्रा में शामिल होगी. व्यापार के मुनाफे को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने की योजना बनाने का अच्छा समय है. बढ़ती लागतों से सतर्क रहें.

उपाय- ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति की सीधी चाल पैसे और रिश्ते से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है. सहकर्मियों के साथ टकराव की स्थिति बनी रह सकती है, और अपनी कड़ी परिश्रम के लिए प्रशंसा की उम्मीद करने से बचें.

निवेश में सावधानी बरतें क्योंकि गलत फैसले आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं. अपने साथी से बात करते समय विनम्र भाव रखें.

उपाय: बृहस्पति को खुश करने के लिए गुरुवार को हवन करें.

मिथुन राशि ( Gemini)

गुरु आपकी राशि में सीधी चाल चलने लगा है, इसलिए आपको नकारात्मक विचारों से बचने की सलाह दी जाती है. करियर में बदलाव की उम्मीद है. व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय उनके पक्ष में रहने वाला है. इस दौरान आर्थिक समस्या बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है.

उपाय: गुरुवार को व्रत रखें और गरीबों को गुड़ और चना दाल दान करें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए जिम्मेदारी का बोझ बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको उधार लेने की जरूरत पड़ सकती है. काम के दबाव के कारण परेशानियां सता सकती है.

व्यापारियों के पास नई शुरुआत करने का सुनहरा अवसर है. इस दौरान वित्तीय प्रबंधन जरूरी है. अन्यथा एक छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या का कारण बन सकती है. भगवान विष्णु की पूजा से लाभ मिलेगा.

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ जरूरतमंदों को पीले वस्त्र दान करें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का सीधा गोचर काफी शुभ फलदायी रहने वाला है. आपको अचानक से आर्थिक लाभ के साथ करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है.

आपके काम की सराहना होगी, जिससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. अगर आप व्यापार या शेयर बाजार से जुड़े हैं,तो यह आपके लिए काफी लाभदाक परिणाम साबित हो सकता है.

उपाय: गरीबों को गुड़ और तिल दान करने से खोटे ग्रह बेहतर होंगे.

कन्या राशि (Virgo)

यह समय कन्या राशि के जातकों के लिए रिश्तों और करियर में बड़ा बदलाव लेकर आएगा. नौकरी में परिवर्तन की उम्मीद है, जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए सही रहने वाला है.

व्यापारियों की आय अच्छी होने के साथ लंबित कार्य पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. बेहतर सेहत और उत्साह आपको हर काम में शानदार परिणाम देगी.

उपाय: रोजाना श्री विष्णुसहस्रनाम का पाठ करें.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए विदेश यात्रा और उन्नति के बेहतर मौके मिल सकते हैं. आपकी कड़ी मेहनत रिजल्ट जरूर दिलाएगी. नए और अहम फैसले लेने में सक्षम होंगे.

व्यापार करने वाले लोग अपने बिजनेस में नई रणनीति अपना सकते हैं. रिश्तों में ईमानदारी के साथ पेश आए.

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और साथ ही उन्हें पीले रंग की मिठाई अर्पित करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृ्श्चिक राशि वालों को गुरु मार्गी के दौरान काम में सावधानी बरतनी चाहिए. बड़ों के साथ बातचीत के दौरान संयम बरतें, क्योंकि इससे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है.

नौकरी और व्यापार में बाधाएं देखने को मिल सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आय कम और खर्च बढ़ सकता है. आपके निजी जीवन में पार्टनर के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है.

उपाय: हर गुरुवार को राधा-कृष्ण की पूजा करने से लाभ मिलेगा.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वाले जातकों को गुरु मार्गी के दौरान आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा. करियार से जुड़ी यात्राओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाएंगे.

जीवनसाथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. रिश्ते में प्यार और स्नेह बनाए रखें.

उपाय: रोजाना बुध भगवान और विष्णु भगवान की पूजा करें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वाले जातकों को अचानक से आर्थिक लाभ हो सकता है. इस दौरान किसी से भी उधार लेने से बचें, जरूरत पड़े तभी उधार लेना सही रहेगा. रिश्तों में छोटी-मोटी कहा-सुनी देखने को मिल सकती है. अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें.

उपाय: रोजाना गुरुवार को किसी वृद्धाश्रम में स्वयंसेवा करना सही रहेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति की सीधी चाल सफलता दिला सकती है. आप काफी ज्यादा सकारात्मक और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे. नौकरी में बेहतरीन मौके प्राप्त हो सकते हैं.

व्यापारियों को अपने कारोबार को विस्तार करने में मदद मिलेगी. रिश्तों में प्यार और सम्मान की भावना बढ़ेगी.

उपाय: गुरुवार के दिन रुद्रा हवन करने से ग्रहों की स्थिति बेहतर होगी.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों को अपने सुख-सुविधाओं और विलासिता में वृद्धि होगी. गुरु की सीधी चाल के दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ करियर में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी. व्यापारियों के लिए निवेश करना सबसे बेहतर विक्लप साबित हो सकता है. इस दौरान नई संपत्ति या कार खरीदने की योजना बन सकते हैं.

उपाय: जरूरतमंदों को कपड़े या भोजन का दान करना आपके हित में साबित होगा.

