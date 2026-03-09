हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एमएस धोनी की पोस्ट पर आया गौतम गंभीर का जवाब, टी20 वर्ल्ड जीतने पर दी थी बधाई; फैंस ने पकड़ा सिर

Gautam Gambhir Comment on MS Dhoni Post: एमएस धोनी की पोस्ट पर गौतम गंभीर का कमेंट देखकर फैंस के होश उड़ गए. तो आइए जानते हैं कि गौती ने क्या कमेंट किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 09 Mar 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताबी मुकाबला बीते रविवार (08 मार्च) भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया. मैच में टीम इंडिया ने 96 रनों से एकतरफा जीत हासिल करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की. भारत की जीत के बाद कई दिग्गजों ने बधाई दी, जिसमें भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी भी शामिल रहे. अब माही की पोस्ट पर गौतम गंभीर का कमेंट आया, जिसे देखकर फैंस सिर पकड़ने पर मजबूर हो गए. 

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे किए जाते रहे हैं कि गौतम गंभीर और एमएस धोनी के बीच सबकुछ ठीक नहीं है. हालांकि दोनों की तरफ से एक दूसरे से मनमुटाव की कभी बात नहीं की गई. अब माही की पोस्ट पर गंभीर का कमेंट देखकर फैंस का सिर चकरा गया. 

धोनी की पोस्ट में गौतम गंभीर का खास जिक्र

बता दें कि टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जीतने की बधाई देते हुए माही ने अपनी पोस्ट में कोच साहब यानी गौतम गंभीर का खास जिक्र किया था. हालांकि माही ने गंभीर का नाम नहीं लिया था. खासतौर पर कोच की बात करते हुए धोनी ने कहा, "कोच साहब आप पर स्माइल अच्छी लगती है. मुस्कान के साथ गंभीरता का मेल कमाल का है."

 
 
 
 
 
गौतम गंभीर ने दिया जवाब 

माही की इस पोस्ट पर गौतम गंभीर ने कमेंट करके जवाब दिया. भारतीय हेड कोच ने लिखा, "और मुस्कुराने का कितना अच्छा कारण है, आपको देखकर अच्छा लगा!" करीब 3 घंटे पहले किए गए गंभीर के इस कमेंट पर 58 हजार से ज्यादा लाइक हो चुकी हैं. 

व्हाइट बॉल क्रिकेट में गंभीर की कोचिंग का कमाल 

गौरतलब है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में गौतम गंभीर की कोचिंग टीम इंडिया के लिए अब तक काफी सफल दिखाई दी है. इससे पहले गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था. अब भारतीय टीम ने उनकी कोचिंग टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है. 

 

Published at : 09 Mar 2026 04:21 PM (IST)
MS DHONI GAUTAM GAMBHIR T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup 2026
Embed widget