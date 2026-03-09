Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) मंगलवार, 10 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है.

ग्रहों की चाल के अनुसार कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, तो कुछ को संबंधों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल-

आज का दिन कुछ परेशानियों से भरा रह सकता है. किसी विशेष कार्य को लेकर मानसिक चिंता बनी रहेगी.

Career: व्यापार-व्यवसाय में सावधानी बरतें, पार्टनर की गतिविधियों पर नज़र रखें वरना बड़ा नुकसान हो सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में सावधानी बरतें, पार्टनर की गतिविधियों पर नज़र रखें वरना बड़ा नुकसान हो सकता है. Finance: धन हानि (Loss) के संकेत हैं, निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें.

धन हानि (Loss) के संकेत हैं, निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें. Personal: अपनी वाणी पर संयम रखें, कटु शब्द रिश्तों में दरार डाल सकते हैं.

अपनी वाणी पर संयम रखें, कटु शब्द रिश्तों में दरार डाल सकते हैं. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन नई शुरुआत के लिए श्रेष्ठ है. व्यापारिक दृष्टिकोण से स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी.

Career: नया कार्य शुरू करना शुभ रहेगा. बड़ी पार्टनरशिप से व्यापार को नई गति मिलेगी.

नया कार्य शुरू करना शुभ रहेगा. बड़ी पार्टनरशिप से व्यापार को नई गति मिलेगी. Finance: आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं. पैतृक संपत्ति में अपना अधिकार मिल सकता है.

आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं. पैतृक संपत्ति में अपना अधिकार मिल सकता है. Personal: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा.

स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा. शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन सावधानी और सतर्कता बरतने का है. यात्रा और स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा कठिन हो सकता है.

Career: व्यापार में कोई भी बड़ा निवेश करने से आज बचना ही आपके लिए बेहतर होगा.

व्यापार में कोई भी बड़ा निवेश करने से आज बचना ही आपके लिए बेहतर होगा. Finance: यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान की हिफाजत स्वयं करें, चोरी या गुम होने का भय है.

यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान की हिफाजत स्वयं करें, चोरी या गुम होने का भय है. Personal: मौसमी बीमारियों के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. परिवार में वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है.

मौसमी बीमारियों के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. परिवार में वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज आप परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण मामले पर बड़ा निर्णय ले सकते हैं. रिश्तों में सुधार होगा.

Career: कार्यक्षेत्र में किसी नए पार्टनर से मुलाकात हो सकती है. नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दिन अच्छा है.

कार्यक्षेत्र में किसी नए पार्टनर से मुलाकात हो सकती है. नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दिन अच्छा है. Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, नए काम से भविष्य में लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, नए काम से भविष्य में लाभ होगा. Personal: पार्टनर से चल रहे मनमुटाव दूर होंगे. घर में किसी नन्हे मेहमान या नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है.

पार्टनर से चल रहे मनमुटाव दूर होंगे. घर में किसी नन्हे मेहमान या नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

आज पुराने मित्रों से मुलाकात आपके मन को प्रसन्न कर देगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

Career: सहकर्मियों या सहयोगियों से विवाद होने की आशंका है, जिससे व्यापार में नुकसान हो सकता है.

सहकर्मियों या सहयोगियों से विवाद होने की आशंका है, जिससे व्यापार में नुकसान हो सकता है. Finance: धन के मामले में दिन सामान्य है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें.

धन के मामले में दिन सामान्य है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. Personal: परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं. अपनों की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी.

परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं. अपनों की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज आपका झुकाव आध्यात्म की ओर अधिक रहेगा. मानसिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव करेंगे.

Career: पार्टनर के साथ मिलकर किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

पार्टनर के साथ मिलकर किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. Finance: रुका हुआ पुराना धन वापस मिलने के योग हैं, जिससे बैंक बैलेंस में सुधार होगा.

रुका हुआ पुराना धन वापस मिलने के योग हैं, जिससे बैंक बैलेंस में सुधार होगा. Personal: घर में मांगलिक कार्य या उत्सव का माहौल रहेगा. समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी.

घर में मांगलिक कार्य या उत्सव का माहौल रहेगा. समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. शुभ रंग: हल्का हरा | शुभ अंक: 7

लंबे समय से रुके हुए प्रयासों में आज सफलता मिलने के आसार हैं. आज आपकी मेहनत रंग लाएगी.

Career: जिस काम के लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत थे, वह आज पूर्ण हो सकता है. मित्रों का सहयोग मिलेगा.

जिस काम के लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत थे, वह आज पूर्ण हो सकता है. मित्रों का सहयोग मिलेगा. Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी को उधार देने से पहले विचार करें.

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी को उधार देने से पहले विचार करें. Personal: वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. परिवार में कुछ वैचारिक मतभेद संभव हैं.

वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. परिवार में कुछ वैचारिक मतभेद संभव हैं. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन खुशियों और अवसरों से भरा रहेगा. परिवार के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बन सकता है.

Career: नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. करियर में बड़े काम का ऑफर मिल सकता है.

नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. करियर में बड़े काम का ऑफर मिल सकता है. Finance: धन के नए स्रोत खुलेंगे. सुखद समाचार मिलने से आर्थिक बोझ कम होगा.

धन के नए स्रोत खुलेंगे. सुखद समाचार मिलने से आर्थिक बोझ कम होगा. Personal: परिजनों के साथ समय अच्छा बीतेगा. घर में प्रसन्नता और उल्लास का वातावरण रहेगा.

परिजनों के साथ समय अच्छा बीतेगा. घर में प्रसन्नता और उल्लास का वातावरण रहेगा. शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. नए जोखिम उठाना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है.

Career: कोई भी नया प्रोजेक्ट आज शुरू न करें. सहयोगियों का साथ न मिलने से धन हानि हो सकती है.

कोई भी नया प्रोजेक्ट आज शुरू न करें. सहयोगियों का साथ न मिलने से धन हानि हो सकती है. Finance: विशेषकर कर्ज (Loan) लेने या देने से बचें. आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है.

विशेषकर कर्ज (Loan) लेने या देने से बचें. आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है. Personal: पार्टनर और स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिवार में किसी नए मेहमान के आने की संभावना है.

पार्टनर और स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिवार में किसी नए मेहमान के आने की संभावना है. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज आप स्वयं पर मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं. काम का बोझ अधिक रहेगा और सफलता के लिए संघर्ष करना होगा.

Career: कठिन परिश्रम के बावजूद सफलता मिलने में देरी हो सकती है. हालांकि, आय के नए स्रोत जरूर मिलेंगे.

कठिन परिश्रम के बावजूद सफलता मिलने में देरी हो सकती है. हालांकि, आय के नए स्रोत जरूर मिलेंगे. Finance: आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. व्यापार में निवेश लाभकारी रहेगा.

आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. व्यापार में निवेश लाभकारी रहेगा. Personal: घर में वाद-विवाद से दूर रहने की कोशिश करें. बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान दें.

घर में वाद-विवाद से दूर रहने की कोशिश करें. बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान दें. शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है. किसी करीबी के व्यवहार से मन को ठेस पहुँच सकती है.

Career: व्यापार में मित्रों का बड़ा सहयोग मिलेगा, जिससे लाभ की स्थितियाँ बनेंगी.

व्यापार में मित्रों का बड़ा सहयोग मिलेगा, जिससे लाभ की स्थितियाँ बनेंगी. Finance: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन संपत्ति से जुड़े विवादों के कारण मानसिक अशांति हो सकती है.

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन संपत्ति से जुड़े विवादों के कारण मानसिक अशांति हो सकती है. Personal: आप पर झूठे आरोप लगने की आशंका है, अपनी छवि को लेकर सतर्क रहें.

आप पर झूठे आरोप लगने की आशंका है, अपनी छवि को लेकर सतर्क रहें. शुभ रंग: काला/नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

धार्मिक यात्रा और सामाजिक कार्यों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. मित्रों के साथ समय बीतेगा.

Career: नौकरी में उच्च अधिकारियों का समर्थन प्राप्त होगा. नए व्यापार की योजना बन सकती है.

नौकरी में उच्च अधिकारियों का समर्थन प्राप्त होगा. नए व्यापार की योजना बन सकती है. Finance: खान-पान और यात्रा पर खर्च होगा. यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें.

खान-पान और यात्रा पर खर्च होगा. यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें. Personal: ससुराल पक्ष से कुछ मनमुटाव होने की संभावना है. संयम से काम लें.

ससुराल पक्ष से कुछ मनमुटाव होने की संभावना है. संयम से काम लें. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 12

