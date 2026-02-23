हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mangal Aditya Yog 2026: शनि की राशि में मंगल आदित्य योग, मिथुन, सिंह, तुला राशि का बदलेगा समय

Mangal Aditya Yog 2026: शनि की राशि में मंगल आदित्य योग, मिथुन, सिंह, तुला राशि का बदलेगा समय

Mangal Aditya Yog 2026: सूर्य कुंभ राशि में हैं और 23 फरवरी को मंगल गोचर कुंभ में होगा, जिससे मंगल-सूर्य की युति बनेगी. शनि की राशि में बना मंगलादित्य योग मिथुन, सिंह, तुला कई राशि को लाभ पहुंचाएगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 23 Feb 2026 07:35 AM (IST)
Mangal Aditya Yog 2026: सूर्य कुंभ राशि में हैं और 23 फरवरी को मंगल गोचर कुंभ में होगा, जिससे मंगल-सूर्य की युति बनेगी. शनि की राशि में बना मंगलादित्य योग मिथुन, सिंह, तुला कई राशि को लाभ पहुंचाएगा.

कुंभ राशि में मंगल आदित्य योग 2026

1/6
सोमवार 23 फरवरी 2026 को मंगल का गोचर कुंभ राशि में होगा. ग्रहों के सेनापति 23 फरवरी को सुबह 11 बजकर 49 मिनट पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जोकि शनि की राशि है.
सोमवार 23 फरवरी 2026 को मंगल का गोचर कुंभ राशि में होगा. ग्रहों के सेनापति 23 फरवरी को सुबह 11 बजकर 49 मिनट पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जोकि शनि की राशि है.
2/6
कुंभ राशि में पहले से ही सूर्य भी संचरण कर रहे हैं. ऐसे में कुंभ राशि में मंगल और सूर्य की युति बनेगी, जिससे मंगल आदित्य योग या मंगलादित्य योग का निर्माण होगा. यह योग कई राशियों को लाभ पहुंचाएगा.
कुंभ राशि में पहले से ही सूर्य भी संचरण कर रहे हैं. ऐसे में कुंभ राशि में मंगल और सूर्य की युति बनेगी, जिससे मंगल आदित्य योग या मंगलादित्य योग का निर्माण होगा. यह योग कई राशियों को लाभ पहुंचाएगा.
Published at : 23 Feb 2026 06:30 AM (IST)
