कुंभ राशि में पहले से ही सूर्य भी संचरण कर रहे हैं. ऐसे में कुंभ राशि में मंगल और सूर्य की युति बनेगी, जिससे मंगल आदित्य योग या मंगलादित्य योग का निर्माण होगा. यह योग कई राशियों को लाभ पहुंचाएगा.