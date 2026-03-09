महिलाओं के खाते में सबसे ज्यादा पैसे कौन सी सरकार भेजती है, किस राज्य की है सबसे तगड़ी स्कीम

देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारी लगातार नई योजना शुरू कर रही है. पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने ऐसी योजनाएं लागू की है, जिनमें महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू खर्च के लिए आर्थिक सहारा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इस बीच में राज्यों में चल रही नकद सहायता योजनाओं की तुलना को लेकर भी चर्चा होती रहती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि महिलाओं के खाते में सबसे ज्यादा पैसे कौन सी सरकार भेजती है और किस राज्य की सबसे तगड़ी स्कीम है.



झारखंड की मंईयां सम्मान योजना में मिलती है सबसे ज्यादा मदद



अगर मासिक सहायता की बात करें तो झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना इस मामले में सबसे आगे मानी जाती है. इस योजना के तहत राज्य सरकार 18 से 50 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देती है. यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर है. शुरुआत में इस योजना के तहत कम राशि दी जाती थी, लेकिन दिसंबर 2024 में इसे बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति महीना कर दिया गया. इसके बाद यह योजना महिलाओं के बीच बहुत पॉपुलर हो गई और बड़ी संख्या में महिलाएं इससे लाभ उठा रही है.



बिहार की महिला रोजगार योजना भी है तगड़ी स्कीम



बिहार में चल रही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर मानी जाती है. इस योजना का मकसद महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 10,000 से लेकर 2 लाख 10 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता किस्तों में दी जाती है. हालांकि, यह मासिक योजना नहीं है. इस पैसे का इस्तेमाल महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू करने या कौशल प्रशिक्षण के लिए कर सकती है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ ले चुकी है. कई महिलाओं ने इस सहायता राशि से सिलाई, ब्यूटी पार्लर, किराना और दुकान जैसे छोटे रोजगार भी शुरू किए हैं.



हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना भी चर्चा में



हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है. इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2025 को की गई थी. इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 की सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है. इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन किया जा सकता है और इसकी पहली किस्त नवंबर 2025 से जारी की गई थी.



महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की योजनाएं भी पॉपुलर



महाराष्ट्र सरकार की माझी लाडकी बहिन योजना भी देश की बड़ी योजनाओं में शामिल है. इसके तहत 21 से 65 साल की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की सालान आय 2.5 लाख रुपये से कम होना जरूरी है. वहीं मध्य प्रदेश में चल रही लाड़ली बहना योजना भी काफी चर्चा में है. दिसंबर 2025 से इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं.

