हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाक्या IAS से ज्यादा होती है IFS की सैलरी? जानें किसे क्या मिलती हैं सुविधाएं

क्या IAS से ज्यादा होती है IFS की सैलरी? जानें किसे क्या मिलती हैं सुविधाएं

IAS और IFS दोनों की बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग के तहत बराबर होती है. आइए जानते हैं आईएएस और आईएफएस अधिकारियों को कितनी सैलरी मिलती है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 09 Mar 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ज्यादातर युवा का सपना होता है कि UPSC की परीक्षा पास करके बड़े अफसर बन जाएं. खासकर IAS और IFS जैसी सेवाएं सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं. अक्सर लोग पूछते हैं कि IAS और IFS में किसकी सैलरी ज्यादा होती है? क्या सच में IFS अधिकारी IAS से ज्यादा कमाते हैं?

7वें वेतन आयोग के अनुसार IAS और IFS दोनों की शुरुआती बेसिक सैलरी 56,100 रुपये प्रति महीना होती है. मतलब जब कोई नया अधिकारी ट्रेनिंग पूरी करके जॉइन करता है, तो दोनों की मूल तनख्वाह बराबर रहती है. जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता है और प्रमोशन मिलता है, वैसे-वैसे सैलरी भी बढ़ती जाती है. ऊंचे पद पर पहुंचने पर दोनों की बेसिक सैलरी 2,50,000 रुपये प्रति महीना तक जा सकती है.

असली फर्क कहां पड़ता है?

अब सवाल उठता है कि जब बेसिक सैलरी बराबर है, तो फिर IFS की कमाई ज्यादा कैसे हो जाती है?असल में फर्क भत्तों  से पड़ता है. IAS अधिकारी ज्यादातर भारत के अलग-अलग राज्यों या केंद्र सरकार के विभागों में काम करते हैं. उन्हें महंगाई भत्ता (DA), मकान भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और मेडिकल सुविधा मिलती है.वहीं IFS अधिकारी ज्यादातर विदेश में भारत के दूतावास या मिशन में तैनात होते हैं. जब उनकी पोस्टिंग विदेश में होती है, तब उन्हें फॉरेन अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस और कई दूसरे अंतरराष्ट्रीय भत्ते मिलते हैं. यही वजह है कि उनकी कुल सैलरी कई बार काफी ज्यादा हो जाती है.

कुल सैलरी कितनी है?

अगर भारत में पोस्टिंग हो, तो IAS और IFS दोनों की कुल इन-हैंड सैलरी करीब 1 लाख से 2.5 लाख रुपये महीना तक हो सकती है.लेकिन अगर IFS अधिकारी की पोस्टिंग किसी विकसित देश में है, तो उनकी कुल कमाई 3 लाख से 4 लाख रुपये महीना या उससे भी ज्यादा हो सकती है. क्योंकि वहां उन्हें विदेशी मुद्रा में भत्ते दिए जाते हैं. हालांकि यह रकम देश और पोस्टिंग पर निर्भर करती है. हर देश में भत्ते अलग-अलग होते हैं.सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि दोनों सेवाओं में कई खास सुविधाएं भी मिलती हैं.

IAS अधिकारियों को सरकारी बंगला, गाड़ी, ड्राइवर और सुरक्षा मिलती है.IFS अधिकारियों को विदेश में अच्छा घर, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा और कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भी मिलती हैं. मेडिकल सुविधा और पेंशन दोनों सेवाओं में मिलती है.सीधे शब्दों में कहें तो बेसिक सैलरी IAS और IFS की बराबर होती है. लेकिन अगर IFS अधिकारी विदेश में तैनात है, तो उसकी कुल कमाई IAS से ज्यादा हो सकती है.इसलिए यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि हमेशा IFS की सैलरी ज्यादा होती है. सब कुछ पोस्टिंग, देश और पद पर निर्भर करता है.

यह भी पढ़ें -उरई की बेटी ने रचा इतिहास, रक्षा मंत्रालय में पाई देश की इकलौती पोस्ट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 09 Mar 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Education Ias Salary UPSC Job IFS Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
क्या IAS से ज्यादा होती है IFS की सैलरी? जानें किसे क्या मिलती हैं सुविधाएं
क्या IAS से ज्यादा होती है IFS की सैलरी? जानें किसे क्या मिलती हैं सुविधाएं
शिक्षा
जेईई एडवांस के लिए 23 अप्रैल से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन, 17 मई को होगी परीक्षा
जेईई एडवांस के लिए 23 अप्रैल से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन, 17 मई को होगी परीक्षा
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
शिक्षा
उरई की बेटी ने रचा इतिहास, रक्षा मंत्रालय में पाई देश की इकलौती पोस्ट
उरई की बेटी ने रचा इतिहास, रक्षा मंत्रालय में पाई देश की इकलौती पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget