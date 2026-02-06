हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShukra Gochar 2026: शुक्र ने बदली चाल, अब लग्जरी लाइफ का लुत्फ उठाएंगी वायु तत्व वाली ये राशियां

Shukra Gochar 2026: शुक्र ने बदली चाल, अब लग्जरी लाइफ का लुत्फ उठाएंगी वायु तत्व वाली ये राशियां

Shukra Gochar 2026: शनि की राशि कुंभ में शुक्र का गोचर आज 6 फरवरी रात 12.51 पर हो चुका है.शुक्र गोचर से वायु तत्व वाली राशियां लग्जरी लाइफ का आनंद लेंगी. मिथुन, तुला और कुंभ के लिए यह गोचर शुभ रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 06 Feb 2026 09:30 AM (IST)
Shukra Gochar 2026: शनि की राशि कुंभ में शुक्र का गोचर आज 6 फरवरी रात 12.51 पर हो चुका है.शुक्र गोचर से वायु तत्व वाली राशियां लग्जरी लाइफ का आनंद लेंगी. मिथुन, तुला और कुंभ के लिए यह गोचर शुभ रहेगा.

शुक्र गोचर 2026

1/6
शुक्र को धन, वैभव, प्रेम, सुख, रोमांस, लग्जरी और विलासिता का कारक ग्रह कहा जाता है. ज्यतिष के अनुसार शुक्र का गोचर 6 फरवरी 2026 शनि देव राशि में कुंभ में हुआ है, जिसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा.
शुक्र को धन, वैभव, प्रेम, सुख, रोमांस, लग्जरी और विलासिता का कारक ग्रह कहा जाता है. ज्यतिष के अनुसार शुक्र का गोचर 6 फरवरी 2026 शनि देव राशि में कुंभ में हुआ है, जिसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा.
2/6
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को महत्वपूर्ण ग्रहों में एक माना जाता है. यह किसी व्यक्ति के जीवनकाल में मिलने वाली वित्तीय समृद्धि और प्रसिद्धि पर राज करता है. इसकी महादशा सबसे लंबे समय लगभग 20 वर्ष तक चलती है. लेकिन शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो महादशा के दौरान भी व्यक्ति को सफलता देता है.
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को महत्वपूर्ण ग्रहों में एक माना जाता है. यह किसी व्यक्ति के जीवनकाल में मिलने वाली वित्तीय समृद्धि और प्रसिद्धि पर राज करता है. इसकी महादशा सबसे लंबे समय लगभग 20 वर्ष तक चलती है. लेकिन शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो महादशा के दौरान भी व्यक्ति को सफलता देता है.
Published at : 06 Feb 2026 09:30 AM (IST)
Venus Transit Shukra Rashi Parivartan Rashifal 2026 Shukra Gochar 2026 Transit 2026

