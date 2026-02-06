एक्सप्लोरर
Shukra Gochar 2026: शुक्र ने बदली चाल, अब लग्जरी लाइफ का लुत्फ उठाएंगी वायु तत्व वाली ये राशियां
Shukra Gochar 2026: शनि की राशि कुंभ में शुक्र का गोचर आज 6 फरवरी रात 12.51 पर हो चुका है.शुक्र गोचर से वायु तत्व वाली राशियां लग्जरी लाइफ का आनंद लेंगी. मिथुन, तुला और कुंभ के लिए यह गोचर शुभ रहेगा.
शुक्र गोचर 2026
1/6
2/6
Published at : 06 Feb 2026 09:30 AM (IST)
ग्रह गोचर
6 Photos
कुंभ राशि में आएं बुध, 11 अप्रैल तक मेष, वृश्चिक और मकर वालों का व्यापार चलेगा तगड़ा
ग्रह गोचर
6 Photos
शनि की राशि कुंभ में शुक्र और बुध की युति, फरवरी 2026 में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग
ग्रह गोचर
6 Photos
मकर संक्रांति के बाद करीब आएंगे मंगल-शुक्र, युति से इन राशियों को होगा गजब का फायदा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा... आप हां करके आ गए? पीएम मोदी पर फायर हुए ओवैसी
दिल्ली NCR
दिल्ली: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
आज तय होगा चैंपियन, अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत बनाम इंग्लैंड, जानें कब-कहां देखें लाइव
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion