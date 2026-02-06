ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को महत्वपूर्ण ग्रहों में एक माना जाता है. यह किसी व्यक्ति के जीवनकाल में मिलने वाली वित्तीय समृद्धि और प्रसिद्धि पर राज करता है. इसकी महादशा सबसे लंबे समय लगभग 20 वर्ष तक चलती है. लेकिन शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो महादशा के दौरान भी व्यक्ति को सफलता देता है.