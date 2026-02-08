मंगल का कुंभ राशि में गोचर, 23 फरवरी से ये 3 राशियां होंगी मालामाल! कहीं आपकी राशि तो नहीं इसमें

वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह का संबंध साहस, शक्ति, वीरता, महत्वाकांक्षा, धन और क्रोध के प्रतीक हैं. जब मंगल की चाल में बदलाव आता है, तो जीवन के कई क्षेत्रों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है.23 फरवरी को पृथ्वी के पुत्र मंगल का कुंभ राशि में गोचर होगा, जिससे सभी राशियों के लिए उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलेंगे.