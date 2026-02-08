मंगल का कुंभ राशि में गोचर, 23 फरवरी से ये 3 राशियां होंगी मालामाल! कहीं आपकी राशि तो नहीं इसमें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरमंगल का कुंभ राशि में गोचर, 23 फरवरी से ये 3 राशियां होंगी मालामाल! कहीं आपकी राशि तो नहीं इसमें

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 08 Feb 2026 02:43 PM (IST)
Mangal Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह का संबंध साहस, शक्ति, वीरता, महत्वाकांक्षा का प्रतीक हैं. 23 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में गोचर होने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों को लाभ मिल सकता है.

मंगल गोचर 2026

वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह का संबंध साहस, शक्ति, वीरता, महत्वाकांक्षा, धन और क्रोध के प्रतीक हैं. जब मंगल की चाल में बदलाव आता है, तो जीवन के कई क्षेत्रों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है.23 फरवरी को पृथ्वी के पुत्र मंगल का कुंभ राशि में गोचर होगा, जिससे सभी राशियों के लिए उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलेंगे.
मंगल का यह गोचर सभी राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन ज्योतिषचार्य अनीष व्यास का मानना है कि, इस दौरान तीन राशियों को अप्रत्याशित आर्थिक लाभ, करियर में तरक्की और प्रगति का अनुभव प्राप्त हो सकता है. आइए देखते हैं मंगल गोचर किन राशियों के लिए लकी साबित होगा.
Published at : 08 Feb 2026 02:43 PM (IST)
टॉप हेडलाइंस

विश्व
शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत, किसने लगाया हत्या का आरोप?
शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत, किसने लगाया हत्या का आरोप?
दिल्ली NCR
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
बॉलीवुड
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
वीडियोज

Ankita Bhandari Case: Dehradun में कुछ देर में शुरू होगी महापंचायत | CM Dhami | VIP | Breaking
Top News: आज की बड़ी खबरें | PM Modi In Malaysia | UP Budget 2026 | Surajkund Mela | Trump Tariff
Murshidabad Babri Masjid: 'बाबरी' मस्जिद को लेकर VHP ने Humayun Kabir को दी खुली चुनौती |West Bengal
Asaduddin Owaisi का BJP-RSS पर हमला, कहा- 'आप अपनी बीवी से ज्यादा मुझे...'| Election 2026 | AIMIM
Delhi News : दिल्ली में रेखा सरकार के 1 साल हुए पूरे... 500 नई ई बसों के तोहफे से हुई शुरुआत

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
