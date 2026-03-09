हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरGuru Margi 2026: 11 मार्च से गुरु होंगे मार्गी, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर-पैसे में जबरदस्त लाभ

Guru Margi 2026: 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु मिथुन राशि में मार्गी हो रहे हैं. गुरु सीधी चाल चलते हुए सिंह, कन्या, तुला, कुंभ और मीन राशि के लिए सकारात्मक साबित होंगे.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Updated at : 09 Mar 2026 02:24 PM (IST)
Guru Margi 2026: ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, भाग्य, धन और तरक्की का कारक माना जाता है. जब गुरु वक्री से सीधी चाल (मार्गी) में आते हैं, तो अटके कामों में रफ्तार आती है, किस्मत का साथ बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आने लगती है.

11 मार्च 2026 को गुरु का मिथुन राशि में मार्गी होना खास माना जा रहा है, क्योंकि इसका असर कई राशियों पर सीधा और सकारात्मक पड़ने वाला है. खासतौर पर सिंह, कन्या, तुला, कुंभ और मीन राशि के लोगों के लिए यह बदलाव नई उम्मीदें लेकर आ सकता है. करियर, पैसा, पहचान और पारिवारिक जीवन, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ सुधार देखने को मिल सकता है. जानिए कि किस राशि को क्या फायदा होने वाला है.

मिथुन राशि में गुरु का मार्गी होना कई राशियों के लिए नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है. सिंह, कन्या, तुला, कुंभ और मीन राशि के लोगों को खास लाभ मिलने की संभावना है. करियर में ग्रोथ, आर्थिक मजबूती और रिश्तों में सुधार, इन तीनों क्षेत्रों में अच्छा असर देखने को मिल सकता है. हालांकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम थोड़े अलग हो सकते हैं. फिर भी, कुल मिलाकर यह गोचर उम्मीद और प्रगति का संकेत दे रहा है.

गुरु मार्गी 2026: सिंह राशि के लिए तरक्की के नए दरवाजे

सिंह राशि वालों के लिए गुरु ग्यारहवें भाव में मार्गी हो रहे हैं. इसका सीधा मतलब है कि आपकी मेहनत अब रंग दिखाने लगेगी. जो लक्ष्य आपने लंबे समय से तय कर रखे थे, उन्हें हासिल करना अब आसान हो सकता है. नौकरी में धीरे-धीरे लेकिन लगातार प्रगति होगी. अगर आप प्रमोशन या पहचान का इंतजार कर रहे थे, तो अब अच्छी खबर मिल सकती है. आर्थिक स्थिति भी पहले से मजबूत होगी. सेविंग्स बढ़ेंगी और निवेश से भी फायदा मिल सकता है. इस दौरान आपका स्वभाव भी ज्यादा सकारात्मक और मददगार रहेगा, जिससे लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे.

गुरु मार्गी 2026: कन्या राशि के लिए करियर में बदलाव के संकेत

कन्या राशि वालों के लिए गुरु दसवें भाव में मार्गी होंगे, जो करियर और प्रोफेशन का भाव माना जाता है. नौकरी में बदलाव के योग बन सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा. जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, उनके लिए समय काफी अच्छा है. नए क्लाइंट मिल सकते हैं और आमदनी में बढ़ोतरी के रास्ते खुल सकते हैं. परिवार के साथ रिश्ते भी मजबूत होंगे और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

गुरु मार्गी 2026: तुला राशि को भाग्य का साथ

तुला राशि के लिए गुरु नौवें भाव में मार्गी हो रहे हैं, जो भाग्य और लंबी यात्राओं का भाव होता है. अब आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने लगेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और किस्मत का साथ मिलेगा. इस दौरान यात्रा के योग भी बन रहे हैं, खासकर काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद साबित हो सकती हैं. विदेश से जुड़े काम या नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक रूप से भी यह समय अच्छा रहेगा. परिवार में आपकी इज्जत और अहमियत बढ़ेगी.

गुरु मार्गी 2026: कुंभ राशि को मेहनत का फल

कुंभ राशि वालों के लिए गुरु पांचवें भाव में मार्गी होंगे. यह समय खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जो नौकरी की तलाश में हैं. लंबे समय से प्रयास कर रहे लोगों को अब सफलता मिल सकती है. बिजनेस करने वालों को भी अच्छा लाभ मिल सकता है. आपकी प्रतिभा की पहचान होगी और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे. आमदनी में सुधार होगा और घर-परिवार में खुशहाली बनी रहेगी. मानसिक रूप से भी आप खुद को ज्यादा सुरक्षित और संतुलित महसूस करेंगे.

गुरु मार्गी 2026: मीन राशि के लिए राहत और नई शुरुआत

मीन राशि वालों के लिए गुरु चौथे भाव में मार्गी होंगे. यह समय घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में शुभ संकेत दे रहा है. अगर आप वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो समय अनुकूल हो सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी. हालांकि आमदनी बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ सकते हैं. इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी रहेगा. बिजनेस करने वालों के लिए नए क्षेत्रों में हाथ आजमाने का मौका मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 09 Mar 2026 02:24 PM (IST)
Guru Gochar Rashifal 2026 Guru Margi 2026
