बुध-शुक्र के टकराव से 4 राशियों पर संकट! जानें इसके प्रभाव और ज्योतिषीय उपाय?

बुध-शुक्र के टकराव से 4 राशियों पर संकट! जानें इसके प्रभाव और ज्योतिषीय उपाय?

Mercury-Venus Clash January 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध और शुक्र ग्रह 28 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक ग्रह युद्ध में रहेंगे, जिसके कारण कुछ राशियों को विशेष सतर्कता बरतनें की जरूरत है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 27 Jan 2026 12:07 PM (IST)
Mercury-Venus Clash January 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध और शुक्र ग्रह 28 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक ग्रह युद्ध में रहेंगे, जिसके कारण कुछ राशियों को विशेष सतर्कता बरतनें की जरूरत है.

बुध शुक्र संघर्ष 2026

ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द है ग्रहों का युद्ध, ग्रहों की चाल मानव जीवन को काफी गहराई से प्रभावित करती है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब 2 या उससे अधिक ग्रह लगभग एक समान शक्ति के साथ एक ही राशि में काफी करीब आ जाते हैं, तो उस स्थिति को ग्रह युद्ध कहा जाता है. इस अवस्था को अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह संबंधित ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करने का काम करता है.
ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द है ग्रहों का युद्ध, ग्रहों की चाल मानव जीवन को काफी गहराई से प्रभावित करती है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब 2 या उससे अधिक ग्रह लगभग एक समान शक्ति के साथ एक ही राशि में काफी करीब आ जाते हैं, तो उस स्थिति को ग्रह युद्ध कहा जाता है. इस अवस्था को अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह संबंधित ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करने का काम करता है.
द्रिक पंचांग के मुताबिक, बुध और शुक्र 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक करीब 2.5 दिनों के लिए ग्रह युद्ध स्थिति में रहेंगे. यह दुर्लभ संयोग सभी राशियों के साथ-साथ वैश्विक घटनाओं को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में इस दौरान कुछ लोगों को लाभ तो कुछ राशियों को विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है.
द्रिक पंचांग के मुताबिक, बुध और शुक्र 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक करीब 2.5 दिनों के लिए ग्रह युद्ध स्थिति में रहेंगे. यह दुर्लभ संयोग सभी राशियों के साथ-साथ वैश्विक घटनाओं को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में इस दौरान कुछ लोगों को लाभ तो कुछ राशियों को विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है.
Published at : 27 Jan 2026 12:07 PM (IST)
