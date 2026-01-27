बुध-शुक्र के टकराव से 4 राशियों पर संकट! जानें इसके प्रभाव और ज्योतिषीय उपाय?

ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द है ग्रहों का युद्ध, ग्रहों की चाल मानव जीवन को काफी गहराई से प्रभावित करती है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब 2 या उससे अधिक ग्रह लगभग एक समान शक्ति के साथ एक ही राशि में काफी करीब आ जाते हैं, तो उस स्थिति को ग्रह युद्ध कहा जाता है. इस अवस्था को अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह संबंधित ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करने का काम करता है.