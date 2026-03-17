IPL से पहले रोहित शर्मा की दमदार प्रैक्टिस, मुंबई इंडियंस कैंप में जुड़ते ही वायरल हुआ वीडियो

आईपीएल 2026 से पहले मुंबई इंडियंस के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आई है. टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने प्री-सीजन ट्रेनिंग कैंप जॉइन कर लिया है और नेट्स में उनका दमदार अंदाज देखने को मिला है. उनकी प्रेक्टिस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

प्रैक्टिस में दिखा ‘हिटमैन’ का पुराना रंग

मुंबई में चल रहे ट्रेनिंग कैंप से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित शर्मा पूरे लय में नजर आ रहे हैं. वह नेट्स में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपने खास पुल शॉट और बड़े शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं. इस दौरान रोहित ने सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि फिटनेस पर भी खास ध्यान दिया. उन्होंने ट्रेनिंग से पहले एगिलिटी और मूवमेंट ड्रिल्स में हिस्सा लिया, जिससे साफ है कि इस बार वह पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं.

Rohit Sharma looked in great rhythm hitting some big shots during day 2 of Mumbai Indians’ pre-season camp.🙌🔥



The Hitman coming to rule.💪 pic.twitter.com/FOZmO8Nz1n — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 17, 2026

कोचिंग स्टाफ की मौजूदगी में हुई ट्रेनिंग

इस कैंप को हेड कोच महेला जयवर्धने की निगरानी में आयोजित किया जा रहा है. उनके साथ गेंदबाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे और लसिथ मलिंगा भी मौजूद रहे. इसके अलावा फील्डिंग कोच कार्ल हॉपकिन्सन और टीम का फिटनेस स्टाफ भी खिलाड़ियों के साथ मैदान पर नजर आया.

कई खिलाड़ी पहले बैच में शामिल

मुंबई इंडियंस के ट्रेनिंग कैंप में पहले बैच के तहत कई खिलाड़ी शामिल हुए हैं. इनमें शार्दुल ठाकुर, मयंक मारकंडे, अल्लाह गजनफर, नमन धीर, राजा अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मालेवार, मोहम्मद इजहार और अश्वनी कुमार जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. बाकी खिलाड़ी भी अगले कुछ दिनों में कैंप से जुड़ेंगे, जिससे टीम की तैयारियां और तेज हो जाएंगी.

आईपीएल 2025 में रोहित का प्रदर्शन

अगर पिछले सीजन की बात करें तो रोहित शर्मा ने आईपीएल 2025 में अहम भूमिका निभाई थी. कप्तानी छोड़ने के बाद उन्होंने हार्दिक पांड्या की अगुवाई में खेलते हुए टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाने में योगदान दिया था. रोहित ने 15 मैचों में 418 रन बनाए और सीजन के दूसरे हिस्से में लगातार अच्छे प्रदर्शन से फॉर्म में वापसी की. इसी दौरान उन्होंने आईपीएल में 6000 रन पूरे करने का बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

पहले मैच पर नजर

अब सभी की नजर आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले पर है, जहां मुंबई इंडियंस का सामना कोलकत्ता नाइट राइडर्स से होगा. यह मैच 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. रोहित शर्मा के इस अंदाज को देखकर फैंस को उम्मीद है कि वह इस सीजन में भी अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे और मुंबई इंडियंस को खिताब की दौड़ में मजबूती देंगे.