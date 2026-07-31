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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 31 July 2026: वृषभ राशि वालों को 10वें चंद्रमा से मिलेगी राजनीतिक उन्नति, सौभाग्य योग से सफल होंगे करियर के प्रयास

Vrishabh Rashifal 31 July 2026: वृषभ राशि वालों को 10वें चंद्रमा से मिलेगी राजनीतिक उन्नति, सौभाग्य योग से सफल होंगे करियर के प्रयास

Vrishabh Rashifal 31 July 2026: 10वें चंद्रमा से वृषभ राशि वालों को मिलेगी राजनीतिक उन्नति, सौभाग्य योग से करियर में सफलता! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 31 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 31 July 2026: 31 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 10:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार शाम 07:27 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज सुबह 06:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा व राजनीति स्थान) में संचार करेंगे. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको राजनीतिक उन्नति मिलेगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल और प्रगतिशील रहने वाला है. बिजनेसमैन को अपने व्यवसाय से जुड़ी पुरानी चिंताओं का समाधान खोजना शुरू कर देना चाहिए; समय अनुकूल होने से उचित हल मिलने की प्रबल संभावना है. इस समय अपनी व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और बेहतर बनाएं. बिजनेस की छोटी-छोटी बारीकियों पर भी गंभीरता से विचार करें. मार्केट में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या परियोजना में आपके योगदान के लिए आपकी जमकर सराहना की जाएगी.

करियर और JOB राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन सफलता मिलेगी. आपके सभी कामकाज समय पर पूरे हो जाएंगे और दफ्तर में काम करने में भी खूब मन लगेगा. सौभाग्य योग का साथ मिलने से एंप्लॉयड पर्सन के अपने फील्ड में चल रहे सभी प्रयास फलीभूत होंगे. दफ्तर के कामों को लेकर एक 'टू-डू लिस्ट' (To-Do List) तैयार कर लें, जिससे कोई भी जरूरी काम छूटे नहीं और सब कुछ समय पर पूरा हो सके.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

दांपत्य और पारिवारिक जीवन में आज अपार मिठास बनी रहेगी. घर में गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी और वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहने से परिवार की सभी जरूरतों को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे. परिजनों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्ममंथन और मेहनत का है. स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि इस समय आपकी सफलता पूरी तरह से आपकी योग्यता पर निर्भर है; इसलिए समय रहते अपनी स्किल्स और योग्यता को और ज्यादा इम्प्रूव (सुधार) करने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

10वें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी कार्यक्षमता और शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी. हालांकि, कुंभ राशि में राहु-चंद्र के ग्रहण प्रभाव के कारण थोड़ा काम का दबाव या सिरदर्द रह सकता है. नियमित रूप से पानी पीएं और खुद को तनावमुक्त रखें.

  • शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)
  • शुभ अंक: 4
  • अशुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: शुक्रवार के पावन अवसर पर मां लक्ष्मी जी के मंदिर में गुलाबी फूल अर्पित करें और 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें. इसके साथ ही भगवान शिवजी पर जल और सफेद तिल चढ़ाएं; इससे ग्रहण दोष का प्रभाव समाप्त होगा और करियर में तरक्की मिलेगी.

FAQs

Q1. 31 जुलाई 2026 को वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या शुभ संकेत हैं?
Ans. सौभाग्य योग के प्रभाव से आपके सभी प्रयास सफल होंगे, काम समय पर पूरे होंगे और करियर में प्रगति मिलेगी.

Q2. आज वृषभ राशि के व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. अपनी व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंध मजबूत करें, बिजनेस की बारीकियों पर ध्यान दें और पुरानी समस्याओं का हल निकालें.

Q3. आज वृषभ राशि के विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए क्या सलाह दी जाती है?
Ans. सफलता आपकी योग्यता पर निर्भर है, इसलिए समय रहते अपनी पढ़ाई की क्षमता और स्किल्स को सुधारने का प्रयास करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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