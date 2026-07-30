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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरहाणे की रिटायरमेंट पर किसने क्या कहा, सचिन-युवराज और सूर्या ने किया भावुक पोस्ट

रहाणे की रिटायरमेंट पर किसने क्या कहा, सचिन-युवराज और सूर्या ने किया भावुक पोस्ट

Ajinkya Rahane Retirement Reactions: अजिंक्य रहाणे नए 38 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया. सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली समेत अन्य क्रिकेटरों नए उन्हें शुभकामनाएं भेजी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 30 Jul 2026 11:16 PM (IST)
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एक और दिग्गज भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट के खेल को अलविदा कह गया. 38 वर्षीय अजिंक्य रहाणे नए गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का एलान किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप भी साझा किया, जिसमें वो रिटायरमेंट की बात करते-करते इमोशनल भी हो गए.

रहाणे रेड बॉल क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी के रूप में याद किए जाएंगे. वे ऐसे केवल दूसरे भारतीय क्रिकेटर रहे, जिनकी कप्तानी में भारत नए ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में जाकर टेस्ट सीरीज में हराया. उनकी रिटायरमेंट पर सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली और युवराज सिंह नए प्रतिक्रिया दी. यहां जान लीजिए रहाणे की रिटायरमेंट पर किसने क्या कहा.

सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर नए उस पल को याद किया जब वे पहली बार मुंबई टीम में रहाणे के साथ खेले थे. उन्होंनए बताया कि रहाणे कभी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए नहीं खेले.

विराट कोहली

विराट कोहली नए कहा कि अजिंक्य रहाणे को अपने ऐतिहासिक करियर पर गर्व होना चाहिए. विराट ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में अपना पसंदीदा बल्लेबाजी पार्टनर भी बताया.

युवराज सिंह

युवराज सिंह नए अजिंक्य रहाणे को इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में स्थान दिया. युवराज नए उन लम्हों को भी याद किया जब रहाणे नए जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए टीम को संभाला था.

 
 
 
 
 
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हरभजन सिंह

दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा कि उनके अनुसार अजिंक्य रहाणे सबसे मेहनती क्रिकेटरों में से एक रहे हैं. आपको याद दिला दें कि साल 2013 में हरभजन सिंह नए ही रहाणे को टेस्ट डेब्यू कैप थमाई थी.

सूर्यकुमार यादव

भारत की टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव नए बताया कि रहाणे के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना उनके लिए गर्व की बात रही. उन्होंने कहा कि रहाणे बहुत संयम बरतते हैं और उनकी दृढ़ता से सबको सीख लेनी चाहिए.

केएल राहुल

केएल राहुल ने अजिंक्य रहाणे को जीवन के अगले चैप्टर के लिए शुभकामनाएं भेजीं. उन्होंने अपनी और रहाणे की बल्लेबाजी करते हुए तस्वीर भी साझा की.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Jul 2026 11:16 PM (IST)
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Ajinkya Rahane VIRAT KOHLI Ajinkya Rahane Retirement
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