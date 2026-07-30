रहाणे की रिटायरमेंट पर किसने क्या कहा, सचिन-युवराज और सूर्या ने किया भावुक पोस्ट

एक और दिग्गज भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट के खेल को अलविदा कह गया. 38 वर्षीय अजिंक्य रहाणे नए गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का एलान किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप भी साझा किया, जिसमें वो रिटायरमेंट की बात करते-करते इमोशनल भी हो गए.

रहाणे रेड बॉल क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी के रूप में याद किए जाएंगे. वे ऐसे केवल दूसरे भारतीय क्रिकेटर रहे, जिनकी कप्तानी में भारत नए ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में जाकर टेस्ट सीरीज में हराया. उनकी रिटायरमेंट पर सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली और युवराज सिंह नए प्रतिक्रिया दी. यहां जान लीजिए रहाणे की रिटायरमेंट पर किसने क्या कहा.

सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर नए उस पल को याद किया जब वे पहली बार मुंबई टीम में रहाणे के साथ खेले थे. उन्होंनए बताया कि रहाणे कभी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए नहीं खेले.

Congratulations on a remarkable career, @ajinkyarahane88.



The first time we batted together for Mumbai, I saw someone who never chased moments. They came to you because you were willing to do the hard yards for the team. That same quality defined your finest hour in Australia.… — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 30, 2026

विराट कोहली

विराट कोहली नए कहा कि अजिंक्य रहाणे को अपने ऐतिहासिक करियर पर गर्व होना चाहिए. विराट ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में अपना पसंदीदा बल्लेबाजी पार्टनर भी बताया.

Jinks, congratulations on a great career, buddy. You’ve done wonders for Indian cricket, and you can be very proud of your journey. The safest pair of hands in the slips and my favourite Test batting partner. Wishing you well always. God bless. 🤝🇮🇳@ajinkyarahane88 pic.twitter.com/bHGaas41gO — Virat Kohli (@imVkohli) July 30, 2026

युवराज सिंह

युवराज सिंह नए अजिंक्य रहाणे को इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में स्थान दिया. युवराज नए उन लम्हों को भी याद किया जब रहाणे नए जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए टीम को संभाला था.

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हरभजन सिंह

दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा कि उनके अनुसार अजिंक्य रहाणे सबसे मेहनती क्रिकेटरों में से एक रहे हैं. आपको याद दिला दें कि साल 2013 में हरभजन सिंह नए ही रहाणे को टेस्ट डेब्यू कैप थमाई थी.

सूर्यकुमार यादव

भारत की टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव नए बताया कि रहाणे के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना उनके लिए गर्व की बात रही. उन्होंने कहा कि रहाणे बहुत संयम बरतते हैं और उनकी दृढ़ता से सबको सीख लेनी चाहिए.

Congratulations on an incredible career, Ajju da. It was an honour sharing the field and dressing room with you. Your calmness, resilience and commitment to the game have inspired so many of us. Wishing you and your family all the very best for this exciting second innings. May… pic.twitter.com/nfoM6yOAo4 — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) July 30, 2026

केएल राहुल

केएल राहुल ने अजिंक्य रहाणे को जीवन के अगले चैप्टर के लिए शुभकामनाएं भेजीं. उन्होंने अपनी और रहाणे की बल्लेबाजी करते हुए तस्वीर भी साझा की.

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