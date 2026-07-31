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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 31 July 2026: मिथुन राशि वालों को 9वें चंद्रमा और सौभाग्य योग से मिलेंगे प्रमोशन के संकेत, बॉस करेंगे स्किल्स की तारीफ

Mithun Rashifal 31 July 2026: मिथुन राशि वालों को 9वें चंद्रमा और सौभाग्य योग से मिलेंगे प्रमोशन के संकेत, बॉस करेंगे स्किल्स की तारीफ

Mithun Rashifal 31 July 2026: 9वें चंद्रमा व सौभाग्य योग से मिथुन राशि वालों के बनेंगे प्रमोशन के योग, बॉस करेंगे स्किल्स की तारीफ! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 31 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal: 31 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 10:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार शाम 07:27 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, सौभाग्य योग और मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज सुबह 06:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (भाग्य, धर्म, सोशल लाइफ व अध्यात्म स्थान) में संचार करेंगे. 9वें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सोशल लाइफ बहुत शानदार रहेगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने वाला रहेगा. आपकी व्यावसायिक योजनाएं आपको नई सफलता की ओर ले जाएंगी. आपके व्यक्तित्व में अनुशासन की वृद्धि होगी, जिससे आप आसानी से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे. हालांकि, बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि धन का निवेश सही जगह पर करें और इसके लिए आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट पहले से तैयार कर लें. यदि आप नई वित्तीय योजनाओं में पैसा लगाने का सोच रहे हैं, तो फिलहाल उस विचार को टाल देना ही बेहतर रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की के नए द्वार खोलने वाला है. सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से पदोन्नति (Promotion) होने के प्रबल योग बनेंगे, जिससे आपके अंदर कार्य को लेकर एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ेगी और आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएंगे. दफ्तर में बॉस और सीनियर्स आपकी टेक्निकल स्किल्स की जमकर तारीफ करेंगे, हालांकि विरोधी आपकी इस उपलब्धि से जल सकते हैं. एंप्लॉयड पर्सन को काम में उत्सुकता दिखाने के साथ-साथ इस बात का भी पूरा ध्यान रखना होगा कि काम में कोई गलती न हो.

लव, फैमिली और सोशल लाइफ (Love, Family & Social)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के मामले में आज का दिन बेहद सुखद रहेगा. 9वें चंद्रमा से आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी. आज का पूरा दिन परिवार के साथ हंसी-खुशी बीतेगा. आप अपनी मेहनत और समझदारी के बल पर वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जिसकी आपने तमन्ना की है. धर्म-कर्म, पूजा-पाठ और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि रहेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन राहत भरा रहेगा. अपने प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को समय पर (Timely) कंप्लीट करने से स्टूडेंट्स खुद को काफी शांत, तनावमुक्त और हल्का महसूस करेंगे. पढ़ाई में आपका फोकस और बेहतर होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

भाग्य भाव में चंद्रमा के गोचर से आपका स्वास्थ्य सामान्य और ऊर्जावान रहेगा. हालांकि कुंभ राशि में राहु-चंद्र के ग्रहण प्रभाव के कारण मानसिक रूप से किसी बात की चिंता न पालें. नियमित योग और पूजा-पाठ से मन प्रसन्न रहेगा.

  • शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)
  • शुभ अंक: 2
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल चढ़ाएं. साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें और शिवलिंग पर जल व शमी पत्र अर्पित करें; इससे ग्रहण दोष शांत होगा और तरक्की के रास्ते खुलेंगे.

FAQs 

Q1. 31 जुलाई 2026 को मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या बड़ी सफलता मिल सकती है?
Ans. सौभाग्य योग के प्रभाव से पदोन्नति (प्रमोशन) के योग बनेंगे और दफ्तर में आपकी टेक्निकल स्किल्स की जमकर तारीफ होगी.

Q2. आज मिथुन राशि के व्यापारियों को वित्तीय निवेश के मामले में क्या सलाह दी जाती है?
Ans. नई वित्तीय योजनाओं में पैसा लगाने का विचार फिलहाल टाल दें और पैसों का सही निवेश करने के लिए पहले से आवश्यक लिस्ट तैयार कर लें.

Q3. आज मिथुन राशि वालों का पारिवारिक और धार्मिक जीवन कैसा रहेगा?
Ans. परिवार के साथ समय हंसी-खुशी बीतेगा और धर्म-कर्म तथा पूजा-पाठ के कार्यों में आपकी विशेष रुचि रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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