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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 31 July 2026: मेष राशि वालों की 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी इनकम, सौभाग्य योग से पास होगा अटका लोन

Mesh Rashifal 31 July 2026: मेष राशि वालों की 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी इनकम, सौभाग्य योग से पास होगा अटका लोन

Aries Horoscope 31 July 2026: मेष राशि वालों को मिलेगा बड़ा कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट! पास होगा अटका लोन. पढ़ें 31 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल व शुभ मुहूर्त.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 31 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 31 July 2026: 31 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 10:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार शाम 07:27 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज सुबह 06:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. कुंभ राशि में पहले से मौजूद राहु के कारण चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (लाभ, आय, मुनाफा व बड़े भाई-बहन स्थान) में गोचर करेंगे. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी इनकम में सुधार होगा और बड़ों की देखभाल करना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए नई बुलंदियों को छूने वाला रहेगा. बिज़नेसमैन को आज किसी बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग या समिट को लीड करने का ऐतिहासिक अवसर मिलेगा, जिससे बाजार में आपकी साख और इमेज बहुत मजबूत होगी. बिजनेसमैन की बैंक लोन की फाइल जो काफी समय से अटकी हुई थी, आज बिना किसी बाधा या रिश्वत के तुरंत पास होकर खाते में आ जाएगी. यदि आप अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव की प्लानिंग बना रहे हैं, तो इसके लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे या दोपहर 01:15 से 02:15 बजे का समय सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उत्कृष्ट साबित होगा. जो लोग जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाते हैं, उन्हें दफ्तर में खास पहचान मिलेगी. एंप्लॉयड पर्सन अपने जूनियर्स की बातों पर भी गौर करें; यदि वे कोई समस्या या सुझाव रखते हैं, तो उसे गंभीरता से लेकर तुरंत एक्शन लें. ऑफिस के नियमों के अनुसार काम करें. यदि समय और परिस्थिति के हिसाब से काम में थोड़ा बदलाव करना पड़े, तो एक बार अपने बॉस से मंजूरी जरूर ले लें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज किसी छोटी गलतफहमी के कारण हल्की नोकझोंक रह सकती है. घर के माहौल को खुशनुमा और मधुर बनाने के लिए कुछ मनोरंजन, मूवी या बाहर डिनर आदि का प्रोग्राम बनाएं. गृहणियों (Housewives) की बात करें तो वे घरेलू कामकाज निपटाने के साथ-साथ अपने लाइफ पार्टनर के बिजनेस में भी हाथ बंटाती और मदद करती नजर आएंगी.

शिक्षा, आर्टिस्ट और करियर (Education & Artists)

कलाकारों (Artists) और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय अपनी कला को और अधिक निखारने का है. जितना हो सके अपनी स्किल और कला पर मेहनत करें, भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा. छात्र भी अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

11वें भाव में चंद्रमा होने से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हालांकि ग्रहण दोष के कारण हल्का मानसिक तनाव हो सकता है. योग, ध्यान और माता-पिता का आशीर्वाद आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा.

  • शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)
  • शुभ अंक: 7
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर गुलाबी फूल और खीर अर्पित करें. साथ ही 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद' मंत्र का जाप करें और शिवजी पर जल चढ़ाएं; इससे ग्रहण दोष शांत होगा और धन लाभ होगा.

FAQs 

Q1. 31 जुलाई 2026 को मेष राशि के व्यापारियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी?
Ans. अटकी हुई बैंक लोन फाइल तुरंत पास होकर खाते में आ जाएगी और बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग लीड करने का मौका मिलेगा.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. काम में बदलाव करने से पहले बॉस की मंजूरी लें और अपने जूनियर्स की बातों को गंभीरता से सुनकर काम करें.

Q3. आज मेष राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और इसे बेहतर बनाने के लिए क्या करें?
Ans. गलतफहमी से नोकझोंक हो सकती है, माहौल मधुर बनाने के लिए परिवार के साथ डिनर या आउटिंग का प्लान बनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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