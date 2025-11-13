हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरआईना बदल सकता है आपका भाग्य! जानिए शीशे की सही दिशा बृहस्पति को कैसे करती है मजबूत?

आईना बदल सकता है आपका भाग्य! जानिए शीशे की सही दिशा बृहस्पति को कैसे करती है मजबूत?

Jupiter connection with mirror: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर का आईना भी आपके भाग्य के लिए जिम्मेदार होता है. आईने को सही जगह रखने से गुरु ग्रह का दिव्य प्रकाश औ ऊर्जा का संचार होता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 13 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Jupiter connection with mirror: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर का आईना भी आपके भाग्य के लिए जिम्मेदार होता है. आईने को सही जगह रखने से गुरु ग्रह का दिव्य प्रकाश औ ऊर्जा का संचार होता है.

बृहस्पति का आईने से संबंध

1/6
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर में इस्तेमाल होने वाला आईना केवल चेहरा ही नहीं, बल्कि आपके भाग्य को भी दर्शाता है. वास्तु और ज्योतिष में, उत्तप-पूर्व दिशा जिसे ईशाण कोण भी कहा जाता है, वहां बृहस्पति का वास होता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर में इस्तेमाल होने वाला आईना केवल चेहरा ही नहीं, बल्कि आपके भाग्य को भी दर्शाता है. वास्तु और ज्योतिष में, उत्तप-पूर्व दिशा जिसे ईशाण कोण भी कहा जाता है, वहां बृहस्पति का वास होता है.
2/6
गुरु ग्रह जो बुद्धि, समृद्धि और दिव्य प्रकाश का रूप है. जब हम आईने को सही जगह रखते हैं तो यह गुरु के सात्विक स्पंदनों (vibrations) को बढ़ाने का काम करता है, जिससे आपके घर में स्पष्टता, प्रचुरता और पवित्रता का संचार होता है.
गुरु ग्रह जो बुद्धि, समृद्धि और दिव्य प्रकाश का रूप है. जब हम आईने को सही जगह रखते हैं तो यह गुरु के सात्विक स्पंदनों (vibrations) को बढ़ाने का काम करता है, जिससे आपके घर में स्पष्टता, प्रचुरता और पवित्रता का संचार होता है.
3/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में आईने को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, ताकि यह सूर्य की रोशनी और पूजा कक्ष को प्रतिबिंबित करें. इससे गुरु की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में आईने को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, ताकि यह सूर्य की रोशनी और पूजा कक्ष को प्रतिबिंबित करें. इससे गुरु की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
4/6
दक्षिण-पश्चिम दिशा में आईना रखने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको भ्रम, अंहकार और विकास में रुकावट की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा घर के आईने को साफ रखने के साथ चमकदार रखें, उसपर धूल जमना गुरु की कृपा को रोकने का काम करता है.
दक्षिण-पश्चिम दिशा में आईना रखने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको भ्रम, अंहकार और विकास में रुकावट की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा घर के आईने को साफ रखने के साथ चमकदार रखें, उसपर धूल जमना गुरु की कृपा को रोकने का काम करता है.
5/6
गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप सुनहरे फ्रेम वाले आईने का इस्तेमाल करें. गुरुवार के दिन इसके सामने दीया जलाएं. आईने के पास तुलसी या फूल रखने से गुरु ग्रह की पवित्रता बनी रहती है.
गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप सुनहरे फ्रेम वाले आईने का इस्तेमाल करें. गुरुवार के दिन इसके सामने दीया जलाएं. आईने के पास तुलसी या फूल रखने से गुरु ग्रह की पवित्रता बनी रहती है.
6/6
जब हमारा आईना साफ और चमकदार रहता है तो गुरु की दिव्यता से आपका ज्ञान गहराता है, धन का प्रवाह होने के साथ गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आपका आईना केवल कांच ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय प्रतिबिंब भी है.
जब हमारा आईना साफ और चमकदार रहता है तो गुरु की दिव्यता से आपका ज्ञान गहराता है, धन का प्रवाह होने के साथ गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आपका आईना केवल कांच ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय प्रतिबिंब भी है.
Published at : 13 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Tags :
Mirror #jupiter

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025 : मतदान के बाद भी वोट चोरी के आरोप राजनीति या एक गंभीर हकीकत!
Delhi Red Fort Blast: कार धमाके के आरोपी उमर की एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आई सामने |Terror Alert
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टरों वाला 'आतंकी मॉड्यूल' में आखिर कितने लोग शामिल? |Terror Alert
IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Gold नहीं, Value Investing ही असली सोना! Warren Buffett का Farewell Message Explained in Hindi|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बॉलीवुड
Upcoming Comedy Films: 'मस्ती 4' से लेकर 'किस किसको प्यार दूं 2' तक, लगने वाला है कॉमेडी का तड़का जानिए कब होंगी रिलीज
'मस्ती 4' से लेकर 'किस किसको प्यार दूं 2' तक, लगने वाला है कॉमेडी का तड़का जानिए कब होंगी रिलीज
ट्रेंडिंग
Video: आप भी डलवाते हैं 99, 110-210 का पेट्रोल? पंप कर्मचारी ने बताए फ्यूल चेक करने के आसान तरीके
Video: आप भी डलवाते हैं 99, 110-210 का पेट्रोल? पंप कर्मचारी ने बताए फ्यूल चेक करने के आसान तरीके
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget