आईना बदल सकता है आपका भाग्य! जानिए शीशे की सही दिशा बृहस्पति को कैसे करती है मजबूत?

दक्षिण-पश्चिम दिशा में आईना रखने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको भ्रम, अंहकार और विकास में रुकावट की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा घर के आईने को साफ रखने के साथ चमकदार रखें, उसपर धूल जमना गुरु की कृपा को रोकने का काम करता है.