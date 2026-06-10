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Swapna Shastra: सपने में दिखें ये चीजें तो न करें किसी से चर्चा, पड़ सकता है उल्ट प्रभाव
Swapna Shastra: नींद में देखे हुए सपने हम अक्सर अपनों से साझा करते हैं लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे सपने हैं जिनका जिक्र किसी दूसरे से करने पर उसका परिणाम बदल सकता है.
स्वप्न शास्त्र
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Published at : 10 Jun 2026 07:03 AM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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