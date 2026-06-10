स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, अगर सपने में भगवान दिखाई दे खासकर जब वे आपको आशीर्वाद दे रहे हों. यह संकेत देता है कि आप सच्चे मन से परमात्मा से जुड़े हुए और आपकी आत्मा पवित्र है. लेकिन ध्यान रखें, यदि आपने इस सपने को किसी के साथ साझा कर लिया, तो यह शुभ प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है. इसलिए, ऐसे सपनों को छुपाना ही बेहतर होता है.