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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSwapna Shastra: सपने में दिखें ये चीजें तो न करें किसी से चर्चा, पड़ सकता है उल्ट प्रभाव

Swapna Shastra: सपने में दिखें ये चीजें तो न करें किसी से चर्चा, पड़ सकता है उल्ट प्रभाव

Swapna Shastra: नींद में देखे हुए सपने हम अक्सर अपनों से साझा करते हैं लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे सपने हैं जिनका जिक्र किसी दूसरे से करने पर उसका परिणाम बदल सकता है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 10 Jun 2026 07:03 AM (IST)
Swapna Shastra: नींद में देखे हुए सपने हम अक्सर अपनों से साझा करते हैं लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे सपने हैं जिनका जिक्र किसी दूसरे से करने पर उसका परिणाम बदल सकता है.

स्वप्न शास्त्र

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अक्सर लोग अपने सपनों को अपने परिवार या दोस्तों के साथ साझा करते हैं. लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, इन्हें गुप्त रखना ही बेहतर है नहीं तो नुकसान हो सकता है.
अक्सर लोग अपने सपनों को अपने परिवार या दोस्तों के साथ साझा करते हैं. लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, इन्हें गुप्त रखना ही बेहतर है नहीं तो नुकसान हो सकता है.
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स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, अगर सपने में भगवान दिखाई दे खासकर जब वे आपको आशीर्वाद दे रहे हों. यह संकेत देता है कि आप सच्चे मन से परमात्मा से जुड़े हुए और आपकी आत्मा पवित्र है. लेकिन ध्यान रखें, यदि आपने इस सपने को किसी के साथ साझा कर लिया, तो यह शुभ प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है. इसलिए, ऐसे सपनों को छुपाना ही बेहतर होता है.
स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, अगर सपने में भगवान दिखाई दे खासकर जब वे आपको आशीर्वाद दे रहे हों. यह संकेत देता है कि आप सच्चे मन से परमात्मा से जुड़े हुए और आपकी आत्मा पवित्र है. लेकिन ध्यान रखें, यदि आपने इस सपने को किसी के साथ साझा कर लिया, तो यह शुभ प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है. इसलिए, ऐसे सपनों को छुपाना ही बेहतर होता है.
Published at : 10 Jun 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Dream Interpretation Swapna Shastra

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