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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 26 July 2026: वृश्चिक लव लाइफ में दूर होंगी गलतफहमियां, बढ़ेगा भरोसा

Aaj ka Love Rashifal 26 July 2026: वृश्चिक लव लाइफ में दूर होंगी गलतफहमियां, बढ़ेगा भरोसा

Love Horoscope 26 July 2026: क्या 26 जुलाई को वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी? क्या साथी के साथ खुलकर की गई बातचीत, बढ़ता भरोसा और धैर्य आपके रिश्ते को नई मजबूती देगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 26 July 2026: रविवार का दिन प्रेम संबंधों में विश्वास, भावनात्मक जुड़ाव और रिश्तों को मजबूत करने के संकेत दे रहा है. आज कई राशियों के लिए साथी के साथ मन की बात साझा करने का अच्छा अवसर मिलेगा. कुछ लोगों को पुराने मतभेद दूर करने में सफलता मिलेगी, जबकि अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. प्यार में धैर्य, सम्मान और खुला संवाद आपके रिश्तों को नई मजबूती देगा. 

मेष राशि- प्रेम में बढ़ेगी नजदीकियां और विश्वास

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो बातचीत से समाधान निकल सकता है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. अपने रिश्ते में सच्चाई और सम्मान बनाए रखें, इससे भविष्य में प्रेम और भी गहरा होगा.

वृषभ राशि- साथी का साथ देगा नई खुशी

आज प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देगा. पुराने मतभेद समाप्त होने की संभावना है. विवाहित लोगों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा और जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. रिश्ते में धैर्य और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यही आपके प्रेम को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखेगा.

मिथुन राशि- दिल की बात कहने का सही समय

आज प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह रहेगा. यदि आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. साथी आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा और रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा. विवाहित लोगों के बीच तालमेल पहले से बेहतर रहेगा. सिंगल लोगों की दोस्ती प्रेम में बदल सकती है. अपने व्यवहार में ईमानदारी रखें और छोटी-छोटी खुशियों को साथी के साथ साझा करें. इससे रिश्ता और अधिक मजबूत होगा.

कर्क राशि- रिश्तों में धैर्य से बनेगी बात

आज प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. किसी छोटी बात को लेकर बहस होने की संभावना है, इसलिए गुस्से पर नियंत्रण रखें. साथी की बातों को समझने की कोशिश करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में मधुरता आएगी. सिंगल लोगों को पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए. शांत व्यवहार और विश्वास आपके प्रेम संबंधों को फिर से मजबूत बना सकता है.

सिंह राशि- रोमांस से यादगार बनेगा दिन

आज प्रेम जीवन में रोमांस और खुशियां दोनों बढ़ेंगी. पार्टनर आपके साथ अधिक समय बिताना चाहेगा और कोई सरप्राइज भी मिल सकता है. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और विश्वास मजबूत होगा. सिंगल लोगों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं. अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और उनकी बातों को महत्व दें. आपका सहयोगी स्वभाव रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है.

कन्या राशि- रिश्तों में आएगी नई मजबूती

आज प्रेम जीवन में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी. यदि किसी बात को लेकर मन में संकोच था तो आज उसे खुलकर व्यक्त करने का अवसर मिलेगा. साथी आपका समर्थन करेगा और आपकी भावनाओं को समझेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों को किसी पुराने परिचित से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. रिश्ते में ईमानदारी और सम्मान बनाए रखने से भविष्य में प्रेम और भी गहरा होगा.

तुला राशि- प्यार में बढ़ेगी नजदीकियां और भरोसा

आज प्रेम जीवन में खुशियों की सौगात मिल सकती है. साथी के साथ बिताया गया समय रिश्ते में नई ऊर्जा और अपनापन लेकर आएगा. यदि किसी बात को लेकर मन में दूरी थी तो आज बातचीत से सभी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात दिल को सुकून दे सकती है. अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यही आपके प्रेम को और मजबूत करेगा.

वृश्चिक राशि- धैर्य से सुलझेंगे रिश्तों के उलझे धागे

आज प्रेम संबंधों में भावुक होकर कोई फैसला लेने से बचें. साथी आपकी बात समझना चाहता है, इसलिए खुलकर संवाद करें. छोटी-सी नाराजगी को बड़ा विवाद न बनने दें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में मिठास आएगी. सिंगल लोगों को किसी पुराने परिचित से दोबारा जुड़ने का अवसर मिल सकता है. संयम और विश्वास बनाए रखने से आपका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा.

धनु राशि- साथी के साथ बनेंगे सुनहरे पल

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे. पार्टनर आपके प्रति अपना प्यार और विश्वास खुलकर व्यक्त करेगा. यदि आप भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं तो साथी का सहयोग मिलेगा. विवाहित लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात यादगार साबित हो सकती है. रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने से प्रेम जीवन में स्थिरता और खुशियां बनी रहेंगी.

मकर राशि- रिश्तों में लौटेगी नई मिठास

आज प्रेम जीवन में पुराने मतभेद समाप्त होने के संकेत हैं. साथी आपकी भावनाओं को समझेगा और हर कदम पर आपका साथ देगा. विवाहित लोगों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा और साथ में बिताया गया समय रिश्ते को नई मजबूती देगा. सिंगल लोगों की किसी मित्र के प्रति भावनाएं गहरी हो सकती हैं. अपने दिल की बात कहने में संकोच न करें. प्यार और विश्वास आपके रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखेंगे.

कुंभ राशि- समझदारी से मिलेगा रिश्तों में सुकून

आज प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी. किसी छोटी बात को लेकर साथी की सोच आपसे अलग हो सकती है, लेकिन बातचीत से हर समस्या का समाधान निकल आएगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताना चाहिए. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचना होगा. आपका शांत व्यवहार और सकारात्मक सोच रिश्ते में फिर से खुशियां लेकर आएगी.

मीन राशि- दिल की बातें बढ़ाएंगी प्यार

आज प्रेम जीवन में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव दोनों बढ़ेंगे. पार्टनर आपके साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकता है, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी से कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ने के संकेत हैं. अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें पूरा समय दें. इससे आपके रिश्ते में विश्वास और प्यार दोनों गहरा होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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