Solar Eclipse 2026: साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है. यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा. ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि जब ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा, तो क्या इसका 12 राशियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा?

क्या राशि वालों को कोई सावधानी बरतनी चाहिए? आइए जानते हैं ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विषय में क्या माना जाता है.

क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण?

खगोलीय जानकारी के अनुसार, 12 अगस्त 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. यह ग्रहण मुख्य रूप से स्पेन, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रूस और यूरोप के कुछ हिस्सों में नजर आएगा. इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं माना जाएगा.

12 राशियों पर प्रभाव

मेष: करियर और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं. जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.

वृषभ: खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार से जुड़े मामलों में धैर्य के साथ निर्णय लेना बेहतर रहेगा.

मिथुन: नौकरी और व्यापार में नई योजनाएं बन सकती हैं. बातचीत में संयम बनाए रखें.

कर्क: आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें. स्वास्थ्य और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना लाभदायक रहेगा.

सिंह: आत्मविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी होगा. नए कार्य सोच-समझकर शुरू करें.

कन्या: कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा.

तुला: रिश्तों में संतुलन बनाए रखें. अनावश्यक विवादों से दूरी बनाना लाभदायक रहेगा.

वृश्चिक: करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है. तनाव से बचने की कोशिश करें.

धनु: यात्रा और शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें.

मकर: धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी रखें. जल्दबाजी में किसी पर भरोसा न करें.

कुंभ: साझेदारी और वैवाहिक जीवन में संवाद बनाए रखें. नए अवसर मिलने की संभावना रहेगी.

मीन: स्वास्थ्य और काम के बीच संतुलन बनाकर चलें. मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे मिलने की संभावना है.

ग्रहण के दौरान क्या करना शुभ माना जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के समय भगवान का नाम जपना, ध्यान करना और सकारात्मक विचार रखना शुभ माना जाता है. यदि ग्रहण आपके क्षेत्र में दिखाई नहीं देता, तो सामान्य दिनचर्या जारी रखी जा सकती है.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा और सामान्य धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं.

उनका कहना है कि ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहण का विश्लेषण केवल राशि देखकर नहीं किया जाता. किसी भी व्यक्ति पर प्रभाव जानने के लिए उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की वर्तमान स्थिति और दशा का अध्ययन आवश्यक होता है. इसलिए ग्रहण को लेकर अनावश्यक भय या भ्रम नहीं पालना चाहिए.

FAQ

12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण क्या भारत में दिखाई देगा?

नहीं. यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.

क्या भारत में सूतक काल मान्य होगा?

नहीं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भारत में ग्रहण दृश्य नहीं होने के कारण सूतक काल मान्य नहीं होगा.

क्या सूर्य ग्रहण का असर सभी 12 राशियों पर समान होता है?

नहीं. ज्योतिष के अनुसार प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति और दशा पर भी निर्भर करता है.

क्या ग्रहण के कारण पूजा-पाठ रोक देना चाहिए?

भारत में ग्रहण दृश्य नहीं होने के कारण सामान्य पूजा-पाठ किए जा सकते हैं.

ग्रहण के दौरान क्या करना शुभ माना जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान का स्मरण, मंत्र जाप और ध्यान करना शुभ माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.