Saptahik Rashifal (26 July to 1 August 2026): जुलाई महीने का यह अंतिम सप्ताह और अगस्त की शुरुआत सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाली है. ग्रहों की बदलती चाल और नक्षत्रों के प्रभाव से यह सप्ताह करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ, पारिवारिक संबंध और सेहत के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है.

इस सप्ताह कुछ राशियों के लिए नए अवसर और आर्थिक लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, वहीं कुछ जातकों को अपने स्वास्थ्य और वित्तीय फैसलों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. क्या इस सप्ताह आपको मिलेगी मनचाही सफलता? कैसा रहेगा आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से सभी 12 राशियों का सटीक साप्ताहिक राशिफल और उनके अचूक उपाय.

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह घर का वातावरण काफी सकारात्मक रहेगा. किसी शुभ समाचार से परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ गुजारा हुआ समय आपको गहरी आत्मीयता और मानसिक शांति प्रदान करेगा.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता नई पहचान दिलाएगी. लंबे समय से लंबित प्रोजेक्ट पूरे होंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास मजबूत होगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापारियों के लिए नए बाजारों में प्रवेश का समय अनुकूल है. ऑनलाइन, तकनीकी और मार्केटिंग क्षेत्र वालों को विशेष लाभ मिलेगा.

करियर और शिक्षा

आपकी कार्यशैली में आत्मविश्वास और परिपक्वता दिखेगी, जिससे लोग आपकी सलाह पर भरोसा करेंगे. नई नौकरी या करियर बदलने की योजना बना रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिलेंगे. विद्यार्थियों को रुके हुए कार्यों में तेजी से प्रगति दिखेगी और पढ़ाई में मन लगेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर उठाया गया कदम लाभदायक रहेगा. किसी भी निवेश या साझेदारी में केवल उत्साह के आधार पर न बढ़ें. सभी तथ्यों की पड़ताल करें और भावनाओं की जगह व्यावहारिक सोच को प्राथमिकता दें.

प्रेम जीवन

दांपत्य जीवन में सहयोग और विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग रिश्तों में मिठास बनाए रखेगा. प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. अविवाहित लोगों के लिए किसी सम्मानित परिवार से शुभ प्रस्ताव आने के योग हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन भागदौड़ के कारण शरीर को आराम की जरूरत होगी. सिरदर्द, रक्तचाप और मांसपेशियों के तनाव की समस्याओं को नजरअंदाज न करें. संतुलित भोजन, पानी और योग-प्राणायाम ऊर्जा बनाए रखने में सहायक सिद्ध होंगे.

लकी डेट: 27, 29, 01

27, 29, 01 लकी कलर: गहरा लाल, केसरिया, सुनहरा

गहरा लाल, केसरिया, सुनहरा लकी दिन: मंगलवार, गुरुवार, रविवार

ज्योतिषीय उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल पुष्प अर्पित करें. "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और मसूर की दाल का दान अवश्य करें.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. घर के सदस्यों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा. किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय को विशेष महत्व दिया जाएगा. माता-पिता और बुजुर्गों का स्नेह व आशीर्वाद पूरे सप्ताह आपका मनोबल बढ़ाए रखेगा.

व्यापार और नौकरी

व्यावसायिक जीवन में योजनाएं व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेंगी. कार्यकुशलता और धैर्य से वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास मजबूत होगा. पदोन्नति के अनुकूल संकेत मिल सकते हैं. रियल एस्टेट, बैंकिंग, वस्त्र, खाद्य पदार्थ व पारिवारिक व्यवसाय में लाभ है. सप्ताहांत में लाभदायक अनुबंध बन सकता है.

करियर और शिक्षा

मानसिक रूप से आप अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे. जिन कार्यों को लेकर आप धैर्यपूर्वक प्रयास कर रहे थे, उनमें अब धीरे-धीरे अनुकूल परिणाम मिलने लगेंगे. विद्यार्थियों को लगातार मेहनत करने पर सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में पहले से अधिक संतुलन रहेगा और खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफल रहेंगे. किसी परिचित पर अत्यधिक भरोसा करके आर्थिक निर्णय न लें. व्यक्तिगत और व्यावसायिक मामलों को अलग रखें. बड़े निवेश से पहले कानूनी पहलुओं की समीक्षा करें.

प्रेम जीवन

जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में नई ताजगी आएगी. भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता मजबूत होगी. अगर कोई मतभेद चल रहा था, तो वह सुलझ सकता है. अविवाहित जातकों के लिए विवाह के सकारात्मक प्रस्ताव आने की संभावना है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित भोजन, अधिक मीठा या तला-भुना खाने से बचना आवश्यक है. पाचन तंत्र, गले और गर्दन की छोटी समस्याओं को हल्के में न लें. नियमित सैर, योग और पर्याप्त नींद स्वास्थ्य को संतुलित रखेंगी.

लकी डेट: 25, 29, 30

25, 29, 30 लकी कलर: सफेद, क्रीम, हल्का हरा

सफेद, क्रीम, हल्का हरा लकी दिन: शुक्रवार, बुधवार, शनिवार

ज्योतिषीय उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प, खीर या मिश्री का भोग लगाएं. "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद महिला को चावल, सफेद वस्त्र या मिठाई का दान करें.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह परिवार में हंसी-खुशी का वातावरण रहेगा. किसी शुभ कार्य या योजना की चर्चा हो सकती है. परिवारजनों के साथ बिताया गया समय आपको गहरी मानसिक शांति और आत्मीयता प्रदान करेगा. सप्ताह के अंत तक आपके सामाजिक प्रभाव में वृद्धि होगी.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी समय प्रबंधन और समस्या समाधान की क्षमता से प्रभावित होंगे. आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों के लिए डिजिटल माध्यमों से व्यवसाय विस्तार करने का समय है. साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें. किसी भी अनुबंध पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

करियर और शिक्षा

आपकी रचनात्मक सोच को नई पहचान मिलेगी. नौकरी बदलने वालों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. मीडिया, आईटी, सेल्स और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष उपलब्धि हासिल होगी. विद्यार्थियों की पढ़ाई में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और उनकी सोच अधिक व्यावहारिक होगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में बेहतरीन संतुलन बना रहेगा. आय बढ़ाने के नए अवसर प्राप्त होंगे. पुराने मित्र या परिचित से हुई मुलाकात भविष्य में आर्थिक लाभ दिला सकती है. हर नई योजना को लागू करने से पहले उसका आर्थिक मूल्यांकन अवश्य करें.

प्रेम जीवन

रिश्तों में संवाद और समझ सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. जीवनसाथी के साथ विचार-विमर्श सकारात्मक परिणाम देगा. प्रेम संबंधों में विश्वास मजबूत होगा और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. अविवाहित लोगों के लिए सामाजिक कार्यक्रमों से नए रिश्ते शुरू होने के योग हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा, परंतु अत्यधिक मानसिक सक्रियता के कारण थकान या नींद की कमी हो सकती है. आंखों, कंधों और गर्दन पर अधिक दबाव न डालें. नियमित योग, ध्यान और समय पर भोजन करें.

लकी डेट: 25, 30, 01

25, 30, 01 लकी कलर: पिस्ता हरा, हल्का पीला, फिरोजी

पिस्ता हरा, हल्का पीला, फिरोजी लकी दिन: बुधवार, शुक्रवार, रविवार

ज्योतिषीय उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा, मोदक और हरे फल अर्पित करें. "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. विद्यार्थियों या जरूरतमंद बच्चों को पुस्तकें, कॉपियां या हरी मूंग का दान करें.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह घर का वातावरण पहले से अधिक सुखद रहेगा. परिवार के किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय को विशेष महत्व दिया जाएगा. सप्ताह के मध्य में किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से अचानक मुलाकात हो सकती है. माता-पिता का आशीर्वाद मनोबल बढ़ाएगा.

व्यापार और नौकरी

कार्यस्थल पर धैर्य सफलता की कुंजी होगी. रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. आपके शांत स्वभाव से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे, जिससे नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ होगा. होटल, चिकित्सा, कृषि और रियल एस्टेट क्षेत्र विशेष लाभकारी रहेंगे.

करियर और शिक्षा

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. छात्रों को भावनात्मक निर्णयों की जगह व्यावहारिक सोच अपनानी चाहिए. आध्यात्मिक गतिविधियों का झुकाव मानसिक शांति बढ़ाएगा, जो पढ़ाई में फोकस बनाए रखने में मदद करेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से सप्ताह संतोषजनक रहेगा. आय के साथ-साथ बचत बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे. कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय भावुक होकर या जल्दबाजी में न लें, अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी. यदि रिश्तों में कुछ दूरी बनी थी, तो वह समाप्त होगी. अविवाहित जातकों को परिवार के जरिए विवाह के शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर तनाव और अनियमित भोजन से पेट या पाचन संबंधी छोटी परेशानी हो सकती है. समय पर भोजन खाएं और जंक फूड से दूर रहें. योग, प्राणायाम व सुबह की सैर वरदान साबित होगी.

लकी डेट: 26, 29, 01

26, 29, 01 लकी कलर: सफेद, सिल्वर, मोती जैसा क्रीम

सफेद, सिल्वर, मोती जैसा क्रीम लकी दिन: सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार

ज्योतिषीय उपाय: सोमवार को भगवान शिव का जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करें. "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, दूध, दही या सफेद वस्त्र का दान करें.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

पारिवारिक जीवन

परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. किसी शुभ समाचार से पूरे घर में उत्साह का वातावरण बन सकता है. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून और आत्मीयता प्रदान करेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. नौकरी में बदलाव चाहने वालों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी. व्यापारियों को ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने, नई शाखा खोलने या नए उत्पाद बाजार में उतारने का मौका मिलेगा. कार्यस्थल पर बिना जानकारी किसी विवाद में पक्ष लेने से बचें.

करियर और शिक्षा

आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता को नई पहचान मिलेगी. लंबे समय से चल रही योजनाओं में गति आएगी. शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, मीडिया और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा और किसी पुराने प्रयास से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. हालांकि, सफलता के उत्साह में आकर जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

प्रेम जीवन

दांपत्य जीवन में प्रेम और सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ किसी योजना पर सकारात्मक चर्चा होगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक स्थिरता आएगी. अविवाहित लोगों के लिए किसी सामाजिक आयोजन में नए रिश्ते की शुरुआत संभव है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान हो सकती है. हृदय, आंखों और रक्तचाप की समस्याओं को नजरअंदाज न करें. नियमित सूर्य नमस्कार और हल्का योग अत्यंत लाभदायक रहेगा.

लकी डेट: 27, 30, 01

27, 30, 01 लकी कलर: सुनहरा, तांबई, नारंगी

सुनहरा, तांबई, नारंगी लकी दिन: रविवार, मंगलवार, गुरुवार

ज्योतिषीय उपाय: प्रतिदिन प्रातः तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. रविवार को गेहूं, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह परिवार का वातावरण काफी सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. घर के किसी सदस्य की विशेष उपलब्धि से पूरे परिवार में प्रसन्नता का माहौल बनेगा. बुजुर्गों का मार्गदर्शन प्रेरणादायक साबित होगा.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. व्यापारियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए नए ग्राहकों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध बेहद शुभ रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपको पदोन्नति या नई जिम्मेदारी दे सकते हैं.

करियर और शिक्षा

इस सप्ताह आपकी सूक्ष्म सोच, धैर्य और अनुशासन को नई पहचान मिलेगी. चिकित्सा, शिक्षा, बैंकिंग, आईटी और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय कठिन परिश्रम से बेहतरीन परिणाम देने वाला है.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा. लंबे समय से रुके हुए भुगतान या पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. हालांकि, जल्दबाजी में निवेश से बचें और बिना जांच-पड़ताल के किसी पर आर्थिक भरोसा न करें.

प्रेम जीवन

रिश्तों में गहरा संतुलन और परिपक्वता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बढ़ेगी. अविवाहित जातकों को सम्मानित परिवार से विवाह प्रस्ताव मिल सकता है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु अत्यधिक कार्यभार और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त विश्राम लें. त्वचा और एलर्जी से सावधान रहें.

लकी डेट: 26, 29, 01

26, 29, 01 लकी कलर: हल्का हरा, क्रीम, जैतूनी हरा

हल्का हरा, क्रीम, जैतूनी हरा लकी दिन: बुधवार, शुक्रवार, शनिवार

ज्योतिषीय उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा, मोदक और हरी इलायची अर्पित करें. "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद बच्चों को पुस्तकें, लेखन सामग्री या हरी मूंग का दान करें.

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में मधुरता और सहयोग बना रहेगा. घर में सुखद वातावरण रहेगा और किसी शुभ समाचार या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी.

व्यापार और नौकरी

कार्यस्थल पर आपकी व्यवहार कुशलता और संतुलित निर्णय लेने का तरीका वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा. लंबे समय से लंबित कोई परियोजना पूरी हो सकती है. व्यापारियों के लिए यह समय नए ग्राहकों को जोड़ने और बाजार में पहचान बढ़ाने का है.

करियर और शिक्षा

करियर के क्षेत्र में नई उपलब्धियां मिलेंगी. नौकरी में पदोन्नति, विभाग परिवर्तन या बेहतर अवसर मिलने के संकेत हैं. कानून, कला, फैशन, मीडिया और ई-कॉमर्स से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में संतुलित प्रगति के संकेत हैं. किसी पुराने प्रयास का लाभ अचानक मिल सकता है. हालांकि, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी आर्थिक सीमाओं की अनदेखी न करें.

प्रेम जीवन

जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और संवाद के जरिए पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता मिलने के योग बन रहे हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. अनियमित दिनचर्या के कारण थकान या तनाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त जल सेवन करें.

लकी डेट: 25, 30, 01

25, 30, 01 लकी कलर: गुलाबी, मोती सफेद, आसमानी

गुलाबी, मोती सफेद, आसमानी लकी दिन: शुक्रवार, बुधवार, रविवार

ज्योतिषीय उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को कमल या सुगंधित पुष्प अर्पित करें. "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद कन्या को सफेद मिठाई, श्रृंगार सामग्री या वस्त्र दान करें.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

पारिवारिक जीवन

परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी और बुजुर्गों का आशीर्वाद आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. नए प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने के योग हैं.

व्यापार और नौकरी

कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता और गोपनीयता विशेष पहचान दिलाएगी. वरिष्ठ अधिकारी नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. व्यापारियों को पुराने अनुभवों का लाभ मिलेगा. बिना लिखित प्रमाण के किसी पर भरोसा न करें और योजनाओं को समय से पहले सार्वजनिक करने से बचें.

करियर और शिक्षा

पदोन्नति या नई भूमिका मिलने के संकेत दिख रहे हैं. चिकित्सा, अनुसंधान, इंजीनियरिंग, सुरक्षा, प्रशासन, रसायन, खनन, रक्षा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को उल्लेखनीय सफलता मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से समय संतोषजनक रहेगा. रुके हुए कार्यों में गति आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. बड़े निवेश या साझेदारी से पहले सभी पहलुओं का सूक्ष्म विश्लेषण जरूर करें.

प्रेम जीवन

रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. पहले से बनी दूरी या तनाव इस सप्ताह खत्म होगा. अविवाहित लोगों को सम्मानित परिवार या कार्यस्थल के माध्यम से नया रिश्ता बनने की संभावना है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक कार्यभार और मानसिक दबाव से थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम लें. रक्तचाप, पाचन तंत्र और कमर दर्द की समस्याओं को नजरअंदाज न करें.

लकी डेट: 26, 29, 01

26, 29, 01 लकी कलर: गहरा लाल, मैरून, ताम्रवर्ण

गहरा लाल, मैरून, ताम्रवर्ण लकी दिन: मंगलवार, गुरुवार, रविवार

ज्योतिषीय उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल पुष्प अर्पित करें. हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को लाल मसूर, गुड़ या तांबे की वस्तु का दान करें.

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

पारिवारिक जीवन

घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा. परिवार के साथ बिताया समय मानसिक शांति देगा. घर पर किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन की योजना बन सकती है. किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग अत्यंत लाभदायक रहेगा.

व्यापार और नौकरी

व्यापारियों के लिए नए बाजारों में प्रवेश और ग्राहक नेटवर्क बढ़ाने का अनुकूल समय है. नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति, स्थानांतरण या बेहतर अवसर मिलने की प्रबल संभावना है.

करियर और शिक्षा

आपकी दूरदर्शिता और सीखने की लगन करियर को नई ऊंचाई देगी. शिक्षा, कानून, परामर्श और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे मजबूती आएगी. आय के नए स्रोतों पर विचार करने का मौका मिलेगा. लेकिन अत्यधिक आशावाद में आकर बड़े निवेश में जल्दबाजी से बचें.

प्रेम जीवन

दांपत्य जीवन में विश्वास और सकारात्मक संवाद बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. अविवाहित जातकों को यात्रा या सामाजिक कार्यक्रमों से नया रिश्ता मिल सकता है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर अत्यधिक भागदौड़ और अनियमित दिनचर्या से थकान हो सकती है. समय पर भोजन व पर्याप्त पानी पिएं. कमर, जांघ और लीवर संबंधी छोटी समस्याओं पर ध्यान दें.

लकी डेट: 28, 30, 01

28, 30, 01 लकी कलर: पीला, सुनहरा, केसरिया

पीला, सुनहरा, केसरिया लकी दिन: गुरुवार, रविवार, मंगलवार

ज्योतिषीय उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु व बृहस्पति की पूजा करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" और "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का 108 बार जाप करें. पीली दाल, हल्दी या केले का दान करें.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

पारिवारिक जीवन

परिवार में स्थिरता और सामंजस्य बना रहेगा. किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आपकी भूमिका अहम होगी. घर के सदस्यों का सहयोग मानसिक मजबूती देगा और बुजुर्गों का मार्गदर्शन सही दिशा देगा.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में मेहनत और अनुशासन का उचित मूल्यांकन होगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी जिम्मेदारी से प्रभावित होंगे. नई नौकरी या पदोन्नति के सकारात्मक संकेत हैं. व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों को फिर से सक्रिय करने का समय है.

करियर और शिक्षा

सप्ताह के मध्य में मिला कोई अवसर करियर की नई दिशा तय करेगा. बैंकिंग, वित्त, इंजीनियरिंग और प्रशासन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा. छात्रों को योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा. पुराने निवेशों से सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. लंबी अवधि के निवेश अच्छा प्रतिफल देंगे.

प्रेम जीवन

जीवनसाथी के साथ आपसी विश्वास मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में परिपक्वता आएगी और पिछले मतभेद बातचीत से सुलझ सकते हैं. अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार काम से शरीर में थकान और जोड़ों (कमर, घुटने) में दर्द हो सकता है. कैल्शियम युक्त भोजन लें और योग-प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

लकी डेट: 27, 30, 01

27, 30, 01 लकी कलर: स्लेटी, गहरा नीला, जैतूनी हरा

स्लेटी, गहरा नीला, जैतूनी हरा लकी दिन: शनिवार, बुधवार, शुक्रवार

ज्योतिषीय उपाय: शनिवार को शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें तथा "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या काला कंबल दान करें.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. प्रियजनों और भाई-बहनों से प्रेरणादायक सहयोग मिलेगा, जिससे मनोबल बढ़ेगा. बुजुर्गों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा.

व्यापार और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या विभागीय परिवर्तन का लाभ मिल सकता है. व्यापारियों के लिए यह समय डिजिटल विस्तार, नई तकनीक अपनाने और ऑनलाइन ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुकूल है.

करियर और शिक्षा

करियर में आपकी मौलिक सोच और तकनीकी समझ वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. आईटी, इंजीनियरिंग, विज्ञान और डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र के लोगों को विशेष सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी और रुके हुए कार्यों में गति आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. दीर्घकालिक निवेश अधिक लाभदायक रहेगा.

प्रेम जीवन

रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास मजबूत होगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी. अविवाहित लोगों को कार्यस्थल या सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से नया रिश्ता मिल सकता है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार मानसिक सक्रियता के कारण थकान या नींद की कमी हो सकती है. पैरों, नसों और रक्त संचार से जुड़ी छोटी समस्याओं को हल्के में न लें.

लकी डेट: 26, 29, 01

26, 29, 01 लकी कलर: आसमानी, बैंगनी, इलेक्ट्रिक ब्लू

आसमानी, बैंगनी, इलेक्ट्रिक ब्लू लकी दिन: शनिवार, बुधवार, रविवार

ज्योतिषीय उपाय: शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या छाता दान करें.

मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

पारिवारिक जीवन

यह सप्ताह परिवार में प्रेम, सहयोग और आत्मीयता लेकर आएगा. घर का वातावरण शांत रहेगा और किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता का माहौल बनेगा. माता-पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद मानसिक शांति प्रदान करेगा.

व्यापार और नौकरी

कार्यस्थल पर आपकी कल्पनाशक्ति और शांतिपूर्ण समस्या-समाधान की क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतेगी. व्यापारी अपने पुराने अनुभवों के आधार पर व्यापार का विस्तार कर सकते हैं.

करियर और शिक्षा

रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान के कारण लंबे समय की दुविधाओं में स्पष्टता आएगी. शिक्षा, कला, चिकित्सा, लेखन, फिल्म और ऑनलाइन व्यवसाय से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में संतुलित प्रगति दिखेगी. पुराने प्रयासों का लाभ मिलेगा. हालांकि, भावनाओं में बहकर कोई आर्थिक निर्णय न लें और दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

प्रेम जीवन

जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और आपसी समझ रिश्तों में नई मिठास लाएगी. अविवाहित लोगों को धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु अनियमित दिनचर्या और मानसिक तनाव से थकान महसूस हो सकती है. पाचन तंत्र, नींद और पैरों से जुड़ी छोटी समस्याओं पर ध्यान दें.

लकी डेट: 26, 27, 01

26, 27, 01 लकी कलर: हल्का पीला, समुद्री हरा, सफेद

हल्का पीला, समुद्री हरा, सफेद लकी दिन: गुरुवार, सोमवार, शुक्रवार

ज्योतिषीय उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और चने की दाल अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद को पीले फल या हल्दी का दान करें.

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