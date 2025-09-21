विज्ञान के अनुसार, जिस हिस्से पर चंद्रमा की पूर्ण या आंशिक छाया नहीं पड़ती, वहां सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता. सूर्य ग्रहण का एक निश्चित पथ होता है, जो केवल कुछ देशों या महासागरों के ऊपर से गुजरता है. यदि यह पथ भारत से होकर नहीं गुजरता, तो यहां ग्रहण नहीं दिखेगा.