हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSurya Grahan 2025: भारत में क्यों नहीं दिखाई देगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, ये रही बड़ी वजह

Surya Grahan 2025: भारत में क्यों नहीं दिखाई देगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, ये रही बड़ी वजह

Surya Grahan 2025 in India: आज रविवार, 21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा, जोकि भारत मे दृश्यमान नहीं रहेगा. आइये जानते हैं आखिर किन कारणों से यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 21 Sep 2025 10:47 PM (IST)
Surya Grahan 2025 in India: आज रविवार, 21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा, जोकि भारत मे दृश्यमान नहीं रहेगा. आइये जानते हैं आखिर किन कारणों से यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.

सूर्य ग्रहण 2025

1/6
आज 21 सितंबर को साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा. खासकर खगोल प्रेमी ग्रहण को देखने की काफी रुचि रखते हैं और इसे देखने के लिए लालायित रहते हैं. लेकिन आज 21 सितंबर को लगने वाला ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा.
आज 21 सितंबर को साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा. खासकर खगोल प्रेमी ग्रहण को देखने की काफी रुचि रखते हैं और इसे देखने के लिए लालायित रहते हैं. लेकिन आज 21 सितंबर को लगने वाला ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा.
2/6
सूर्य ग्रहण आज रात करीब 11 बजे लगेगा और देर रात साढ़े तीन बजे समाप्त हो जाएगा. ग्रहण को ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग, न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में नहीं. आइये जानते हैं आखिर इसका क्या कारण है.
सूर्य ग्रहण आज रात करीब 11 बजे लगेगा और देर रात साढ़े तीन बजे समाप्त हो जाएगा. ग्रहण को ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग, न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में नहीं. आइये जानते हैं आखिर इसका क्या कारण है.
3/6
जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं, तो चंद्रमा अपनी छाया पृथ्वी पर डालता है. लेकिन यह छाया हमेशा पूरी पृथ्वी पर नहीं पड़ती, बल्कि केवल कुछ खास क्षेत्रों में ही दिखाई देती है.
जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं, तो चंद्रमा अपनी छाया पृथ्वी पर डालता है. लेकिन यह छाया हमेशा पूरी पृथ्वी पर नहीं पड़ती, बल्कि केवल कुछ खास क्षेत्रों में ही दिखाई देती है.
4/6
विज्ञान के अनुसार, जिस हिस्से पर चंद्रमा की पूर्ण या आंशिक छाया नहीं पड़ती, वहां सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता. सूर्य ग्रहण का एक निश्चित पथ होता है, जो केवल कुछ देशों या महासागरों के ऊपर से गुजरता है. यदि यह पथ भारत से होकर नहीं गुजरता, तो यहां ग्रहण नहीं दिखेगा.
विज्ञान के अनुसार, जिस हिस्से पर चंद्रमा की पूर्ण या आंशिक छाया नहीं पड़ती, वहां सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता. सूर्य ग्रहण का एक निश्चित पथ होता है, जो केवल कुछ देशों या महासागरों के ऊपर से गुजरता है. यदि यह पथ भारत से होकर नहीं गुजरता, तो यहां ग्रहण नहीं दिखेगा.
5/6
कई बार समय और दिन-रात के फर्क के कारण भी ग्रहण एक देश में तो दिखाई देता है लेकिन दूसरे देश में नहीं. आज भी जब ग्रहण लगेगा जतब भारत में रात रहेगा, तब सूर्य क्षितिज के नीचे होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता.
कई बार समय और दिन-रात के फर्क के कारण भी ग्रहण एक देश में तो दिखाई देता है लेकिन दूसरे देश में नहीं. आज भी जब ग्रहण लगेगा जतब भारत में रात रहेगा, तब सूर्य क्षितिज के नीचे होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता.
6/6
इसके अलावा कभी-कभी ग्रहण तो होता है, लेकिन भारत से केवल बहुत हल्का आंशिक ग्रहण या बिल्कुल भी नहीं दिखता. यानी भारत में सूर्य ग्रहण तभी दिखेगा जब चंद्रमा की छाया (पूर्ण या आंशिक) भारत के भू-भाग पर पड़ेगी और उस समय यहां दिन होगी.
इसके अलावा कभी-कभी ग्रहण तो होता है, लेकिन भारत से केवल बहुत हल्का आंशिक ग्रहण या बिल्कुल भी नहीं दिखता. यानी भारत में सूर्य ग्रहण तभी दिखेगा जब चंद्रमा की छाया (पूर्ण या आंशिक) भारत के भू-भाग पर पड़ेगी और उस समय यहां दिन होगी.
Published at : 21 Sep 2025 06:36 PM (IST)
Tags :
Solar Eclipse In India Solar Eclipse 2025 Surya Grahan 2025 Surya Grahan 2025 Live Solar Eclipse Timing 2025

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
टेलीविजन
BB 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
टेलीविजन
BB 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट
राजस्थान
जयपुर में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नहीं माना आदेश तो होगा ये एक्शन
जयपुर में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नहीं माना आदेश तो होगा ये एक्शन
ट्रेंडिंग
ये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल
ये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल
हेल्थ
Prostate Cancer Early Signs: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं होने वाला है प्रोस्टेट कैंसर, मर्द तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं होने वाला है प्रोस्टेट कैंसर, मर्द तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget