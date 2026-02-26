हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mahakal Mandir: महाकाल मंदिर में होलिका दहन कब ? चंद्र ग्रहण के कारण धुलेंडी पर बदलेगी पूजा पद्दति

Mahakal Holika Dahan 2026: भारत में होलिका दहन की शुरुआत उज्जैन के महाकाल मंदिर से होती है. होली की डेट को लेकर कंफ्यूजन बना है. ऐसे में महाकाल में होलिका दहन कब होगा, रंग गुलाल कब उड़ेगा जानें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 26 Feb 2026 02:02 PM (IST)
महाकाल मंदिर

देश में सबसे पहले होलिका दहन महाकाल मंदिर में होता है, बाबा को रंग गुलाल लगाने के बाद ही अन्य शहरों में होली मनाई जाती है. इस साल महाकाल में होलिका दहन 2 मार्च 2026 को किया जाएगा.
मंदिर प्रशासन से आई जानकारी के अनुसार श्री महाकालेश्वर मंदिर में 2 मार्च 2026 को संध्या आरती के बाद होलिका दहन होगा. फिर महाकालेश्वर को हर्बल गुलाल और शक्कर की माला अर्पित की जाएगी.
Published at : 26 Feb 2026 02:02 PM (IST)
