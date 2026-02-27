हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVirgo March Horoscope 2026: कन्या मार्च मासिक राशिफल, अनचाही जगह पर ट्रांसफर, बिगड़ेगा बजट

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए मार्च 2026 का महीना कन्या राशि (Kanya Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 27 Feb 2026 03:44 PM (IST)
Preferred Sources

Virgo March horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,मार्च (March 2026) का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Kanya Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मार्च का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च महीने का पूर्वार्ध मिश्रित फलदायक रहने वाला है. इस दौरान आपको अपने कामकाज में खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. कन्या राशि के जातकों को इस पूरे माह जल्दबाजी में अथवा असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए. वाहन सावधानी से चलाएं तथा नियमों का उल्लंघन करने से भी बचें अन्यथा शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है.

माह के पूर्वार्ध में मौसमजनित बीमारियां भी आपकी शारीरिक पीड़ा का कारण बन सकती हैं. ऐसे में इस दौरान अपना खानपान एवं दिनचर्या सही रखें. मार्च महीने में अचानक से आए कुछ बड़े खर्चों के कारण कन्या राशि की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है हालांकि आय के साधन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है लेकिन आय के मुकाबले खर्च की अधिकता जरूर बनी रहेगी.

ऐसे में कन्या राशि के जातकों को अपव्यय पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों का माह के मध्य में अचानक से अनचाही जगह पर तबादला अथवा कोई अनचाही जिम्मेदारी मिल  सकती है जिसके चलते उन्हें कठिनाई का अनुभव होगा.

इस दौरान लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी. रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अपने प्रियजनों के प्रति ईमानदार रहते हुए उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए अन्यथा सालों से बने संबंध में दरार आ सकती है.

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 27 Feb 2026 03:44 PM (IST)
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
