हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोHolashtak 2026: क्या होलाष्टक में बाल कटवा सकते हैं या दाढ़ी बनवा सकते हैं?

Holashtak 2026: क्या होलाष्टक में बाल कटवा सकते हैं या दाढ़ी बनवा सकते हैं?

Holashtak 2026: होलाष्टक 24 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगा. यह होली से पूर्व 8 दिनों का विशेष काल होता है, जिसमें कई कार्य वर्जित माने जाते हैं. जानें क्या इस समय बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना सही है या गलत.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 27 Feb 2026 06:50 AM (IST)
Holashtak 2026: होलाष्टक 24 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगा. यह होली से पूर्व 8 दिनों का विशेष काल होता है, जिसमें कई कार्य वर्जित माने जाते हैं. जानें क्या इस समय बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना सही है या गलत.

होलाष्टक 2026 के नियम

1/6
फाल्गुन शुक्ल की अष्टमी से लेकर होलिका दहन (Holika Dahan) तक होलाष्टक रहता है. होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी 2026 से हो चुकी है. मान्यता है कि, होलाष्टक के दिनों में ग्रहों की स्थिति उग्र और अशुभ होती है. इसलिए इस दौरान नए, शुभ और मांगलिक कार्य न करने की सलाह दी जाती है.
फाल्गुन शुक्ल की अष्टमी से लेकर होलिका दहन (Holika Dahan) तक होलाष्टक रहता है. होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी 2026 से हो चुकी है. मान्यता है कि, होलाष्टक के दिनों में ग्रहों की स्थिति उग्र और अशुभ होती है. इसलिए इस दौरान नए, शुभ और मांगलिक कार्य न करने की सलाह दी जाती है.
2/6
होलाष्टक के विशेष रूप से शादी-विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, नए वाहन या घर की खरीदारी आदि जैसे कार्य वर्जित होता हैं. लेकिन क्या होलाष्टक में बाल-दाढ़ी बनवा सकते हैं या नहीं, आइए जानते हैं.
होलाष्टक के विशेष रूप से शादी-विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, नए वाहन या घर की खरीदारी आदि जैसे कार्य वर्जित होता हैं. लेकिन क्या होलाष्टक में बाल-दाढ़ी बनवा सकते हैं या नहीं, आइए जानते हैं.
Published at : 27 Feb 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Holashtak Mundan HOLI Holashtak 2026

