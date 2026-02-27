एक्सप्लोरर
Holashtak 2026: क्या होलाष्टक में बाल कटवा सकते हैं या दाढ़ी बनवा सकते हैं?
Holashtak 2026: होलाष्टक 24 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगा. यह होली से पूर्व 8 दिनों का विशेष काल होता है, जिसमें कई कार्य वर्जित माने जाते हैं. जानें क्या इस समय बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना सही है या गलत.
होलाष्टक 2026 के नियम
Published at : 27 Feb 2026 06:50 AM (IST)
Tags :Holashtak Mundan HOLI Holashtak 2026
