Holashtak 2026: क्या होलाष्टक में बाल कटवा सकते हैं या दाढ़ी बनवा सकते हैं?

फाल्गुन शुक्ल की अष्टमी से लेकर होलिका दहन (Holika Dahan) तक होलाष्टक रहता है. होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी 2026 से हो चुकी है. मान्यता है कि, होलाष्टक के दिनों में ग्रहों की स्थिति उग्र और अशुभ होती है. इसलिए इस दौरान नए, शुभ और मांगलिक कार्य न करने की सलाह दी जाती है.