शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को राहत या आफत! इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, थोड़ी देर में फैसला
Swami Avimukteshwaranand Saraswati द्वारा दाखिल की गई अग्रिम जमानत की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की. हाईकोर्ट में सुनवाई जज के चैंबर में हुई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मठ में कथित यौन शोषण के मामले में अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की. भीड़ के चलते मामले की सुनवाई जज के चैंबर में हुई.
प्रयागराज में शंकराचार्य मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में अपर महाधिवक्ता (एएजी) मनीष गोयल के नेतृत्व में सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी की गई. पीड़ित पक्ष की तरफ से रूपक चौबे और संजय सिंह भी अदालत में मौजूद रहे.
सरकारी पक्ष ने पीड़ित बटुक का पक्ष रखा और अग्रिम जमानत का विरोध किया. जस्टिस जे.के. सिन्हा की बेंच ने 27 फरवरी को दोपहर 3 बजकर 45 मिनट पर मामले में सुनवाई की. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ताओं की ओर से केस मेंशन किया गया.
कुछ देर में मामले पर फैसला आ सकता है.
