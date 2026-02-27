हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cancer March Horoscope 2026: कर्क मार्च मासिक राशिफल, लव लाइफ में मिलेगा धोखा या आगे बनेगी बात

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए मार्च 2026 का महीना कर्क राशि (Cancer Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 27 Feb 2026 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

Cancer March horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,मार्च (March 2026) का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Cancer Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना काफी उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है. माह की शुरुआत से ही अपने समय और धन आदि का प्रबंधन करके चलें और फिजूलखर्ची करने से बचें। कर्क राशि के जातकों को मार्च के महीने में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा. इस माह उन लोगों से खूब सावधान रहें जो आपके धन, मान-सम्मान आदि को नुकसान पहुंचाने का हमेशा षडयंत्र रचते रहते हैं.

मार्च महीने की शुरुआत में खर्च की अधिकता रहेगी. इस दौरान आप सुख-सुविधा की चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं. व्यवसाय की दृष्टि से माह के मध्य में आपको अनुकूलता रहेगी लेकिन बाकी समय आपको बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है.

माह के उत्तरार्ध में नौकरीपेशा लोगों की अपने उच्च अधिकारियों से अनबन हो सकती है. नतीजतन वे अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव की योजना बना सकते हैं हालांकि भावनाओं में बहकर ऐसा फैसला लेने से बचें और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें.

इस दौरान आपको अपनी सेहत और संबंधों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी. पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह माह मध्यम फलप्रद कहा जाएगा. प्रेम संबंध सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ावें और किसी भी प्रकार के झूठे दिखावे से बचें.

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें.

March Festival 2026: मार्च में चैत्र नवरात्रि, राम नवमी कब ? पूरे महीने व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.

Published at : 27 Feb 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026

