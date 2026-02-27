'ओम शांति...', रिंकू सिंह के पिता के निधन पर भावुक हुए विराट कोहली, देखें रिएक्शन 

Virat Kohli Reaction On Rinku Singh Father Death: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह (Rinku Singh) के पिता खानचंद सिंह का शुक्रवार (27 फरवरी) की सुबह निधन हुआ. इस खबर से पूरे भारत को गहरा सदमा लगा. कई दिग्गजों ने संवेदनाएं व्यक्त कीं. अब पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का भी रिएक्शन आया. तो आइए जानते हैं कि इस मुश्किल में वक्त में कोहली क्या बोले.

कोहली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "रिंकू के पिता के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ. इस मुश्किल वक्त में मेरी हार्दिक प्रार्थनाएं और संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं. भगवान की कृपा से आपको सदा शक्ति मिले. ओम शांति."

Deeply saddened by the news of Rinku’s father’s demise. My heartfelt prayers and thoughts are with you and your family during this difficult time. May you always find strength in his eternal blessings. Om Shanti. 🙏 @rinkusingh235 — Virat Kohli (@imVkohli) February 27, 2026

