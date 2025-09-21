हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Surya Grahan 2025: अग्नि तत्व की इन राशियों को सूर्य ग्रहण से अधिक खतरा

Surya Grahan 2025: अग्नि तत्व की इन राशियों को सूर्य ग्रहण से अधिक खतरा

Surya Grahan 2025: साल 2025 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण आज रविवार, 21 सितंबर को लगेगा, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा. लेकिन खासकर अग्नि तत्व वाली राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 21 Sep 2025 05:31 PM (IST)
Surya Grahan 2025: साल 2025 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण आज रविवार, 21 सितंबर को लगेगा, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा. लेकिन खासकर अग्नि तत्व वाली राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है.

सूर्य ग्रहण 2025

1/6
रविवार, 21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण रात 11 बजे लगेगा, जोकि भारत में दिखाई नहीं देगा. लेकिन ज्योतिष की माने तो ग्रहण यदि दृश्यमान न भी तो तब भी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है. खासकर अग्नि तत्व की राशियों को ग्रहण के दौरान सावधान रहने की जरूरत है.
रविवार, 21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण रात 11 बजे लगेगा, जोकि भारत में दिखाई नहीं देगा. लेकिन ज्योतिष की माने तो ग्रहण यदि दृश्यमान न भी तो तब भी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है. खासकर अग्नि तत्व की राशियों को ग्रहण के दौरान सावधान रहने की जरूरत है.
2/6
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, प्रत्येक राशि में विशेष गुण, स्वाभाव और प्रवृत्ति उसके तत्व से जुड़ी मानी जाती है. इन्हीं गुण और विशेषताओं के आधार पर राशियों को जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु तत्वों में विभाजित किया गया है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, प्रत्येक राशि में विशेष गुण, स्वाभाव और प्रवृत्ति उसके तत्व से जुड़ी मानी जाती है. इन्हीं गुण और विशेषताओं के आधार पर राशियों को जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु तत्वों में विभाजित किया गया है.
3/6
मेष, सिंह और धनु राशियां अग्नि तत्व की राशियां है, जोकि साहस, ऊर्जा, तेज और नेतृत्व का प्रतीक मानी जाती है. ये हमेशा सक्रिय, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी होती हैं.
मेष, सिंह और धनु राशियां अग्नि तत्व की राशियां है, जोकि साहस, ऊर्जा, तेज और नेतृत्व का प्रतीक मानी जाती है. ये हमेशा सक्रिय, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी होती हैं.
4/6
सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है. लेकिन ग्रहण के दौरान सूर्य की शक्ति कमजोर हो जाती है. इसलिए ग्रहण के समय अग्नि तत्व वाली राशियों जैसे- मेष, सिंह और धनु का प्रभाव भी कमजोर हो जाता है.
सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है. लेकिन ग्रहण के दौरान सूर्य की शक्ति कमजोर हो जाती है. इसलिए ग्रहण के समय अग्नि तत्व वाली राशियों जैसे- मेष, सिंह और धनु का प्रभाव भी कमजोर हो जाता है.
5/6
अग्नि तत्व के साथ ही जल तत्व की राशियां (कर्क, वृश्चिक और मीन) पर भी सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसका कारण यह है कि, इन राशियों में सूर्य का तेज और प्रभाव कम हो जाता है.
अग्नि तत्व के साथ ही जल तत्व की राशियां (कर्क, वृश्चिक और मीन) पर भी सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसका कारण यह है कि, इन राशियों में सूर्य का तेज और प्रभाव कम हो जाता है.
6/6
सूर्य ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखें, सकारात्मक रहें, कोई शुभ काम न करें, गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें.
सूर्य ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखें, सकारात्मक रहें, कोई शुभ काम न करें, गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें.
Published at : 21 Sep 2025 12:20 PM (IST)
Zodiac Sign Solar Eclipse 2025 Surya Grahan 2025

