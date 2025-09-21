रविवार, 21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण रात 11 बजे लगेगा, जोकि भारत में दिखाई नहीं देगा. लेकिन ज्योतिष की माने तो ग्रहण यदि दृश्यमान न भी तो तब भी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है. खासकर अग्नि तत्व की राशियों को ग्रहण के दौरान सावधान रहने की जरूरत है.