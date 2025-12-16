हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थसेक्सुअल हेल्थ के लिए दवा नहीं खानपान जरूरी, रिसर्च में बताया- कौन-से 3 फूड बेहद फायदेमंद?

सेक्सुअल हेल्थ के लिए दवा नहीं खानपान जरूरी, रिसर्च में बताया- कौन-से 3 फूड बेहद फायदेमंद?

अखरोट, बादाम और हेजेलनट जैसे नट्स को सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और आर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 16 Dec 2025 09:07 AM (IST)
Preferred Sources

सेक्सुअल हेल्थ सिर्फ दवाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन हमारी रोजाना की डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है. एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स के अनुसार ब्लड सर्कुलेशन हार्ट हेल्थ और हार्मोन बैलेंस सही होता है तो सेक्सुअल हेल्थ भी अपने आप बेहतर होती है. कई बार कम सेक्स ड्राइव और थकान से जुड़ी समस्याएं शरीर में पोषण की कमी और खराब खान पान की वजह से शुरू होती है. इसे लेकर रिसर्च में यह भी सामने आया है कि कुछ फूड्स ऐसे  पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ाने, सूजन कम करने और हार्मोन को सपोर्ट करने में मदद करते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार यह फूड आसानी से मिल जाते हैं और इन्हें रोजमर्रा की डाइट में शामिल किया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए कौन से 3 फूड्स सबसे ज्यादा फायदेमंद रहते हैं.

बेहतर सेक्सुअल हेल्थ के लिए नट्स फायदेमंद

अखरोट, बादाम और हेजेलनट जैसे नट्स को सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और आर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है. आर्जिनिन शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करता है, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है. वहीं बेहतर ब्लड सर्कुलेशन सेक्सुअल अराउजल और परफॉर्मेंस के लिए जरूरी माना जाता है. इसके अलावा एक क्लिनिकल स्टडी में भी सामने आया है कि रोजाना मिक्स्ड नट्स खाने वाले पुरुषों में सेक्सुअल डिजायर और ऑर्गेज्म क्वालिटी में भी सुधार देखा गया है.

डार्क चॉकलेट मूड और ब्लड फ्लो दोनों के लिए फायदेमंद

डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉयड्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने और सर्कुलेशन बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसके अलावा डार्क चॉकलेट खाने से एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो मूड को बेहतर करते हैं और तनाव कम करने में मदद करते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेहतर मूड और कम तनाव सेक्स ड्राइव के लिए जरूरी है. वहीं ज्यादा फायदा पाने के लिए एक्सपर्ट्स 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा कोक वाली डार्क चॉकलेट खाने की सलाह देते हैं.

चुकंदर और हरी पत्तेदार सब्जियां नेचुरल ब्लड फ्लो बूस्टर

चुकंदर, पालक और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों में नेचुरल नाइट्रेट्स पाए जाते हैं. यह नाइट्रेट्स शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होती है. वहीं बेहतर सर्कुलेशन सेक्सुअल स्टैमिना और परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है. स्टडी में यह भी सामने आया है कि नाइट्रेट्स से भरपूर फूड्स एक्सरसाइज एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं जिसका असर अप्रत्यक्ष रूप से सेक्सुअल हेल्थ पर भी पड़ता है.

संतुलित डाइट ही असली इलाज

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोई भी एक फूड रातों-रात सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर नहीं कर सकता, लेकिन अगर डाइट में नट्स, डार्क चॉकलेट, सब्जियां और होल फूड्स शामिल किया जाए तो इससे ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी लेवल और हार्मोन बैलेंस सही हो सकता है. वहीं सही खान-पान के साथ नियमित एक्सरसाइज अच्छी नींद और तनाव से दूरी बनाए रखना भी जरूरी है.

ये भी पढ़ें-Hidden Salt In Diet: ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 16 Dec 2025 09:07 AM (IST)
Tags :
Sexual Health Sexual Health Diet Foods For Sexual Health
और पढ़ें
Embed widget