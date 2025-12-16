शादी के मंडप में अक्सर दूल्हा-दुल्हन के रोमांटिक पल, शरमाती मुस्कानें और फिल्मी अंदाज देखने को मिलते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी शादी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसते-हंसते लोटपोट कर दिया है. वजह है एक बेहद शरीफ और मासूम दूल्हा, जो अपनी ही शादी में दुल्हन को घुटनों के बल बैठकर प्रपोज तक नहीं कर पा रहा. हालत यह हो गई कि बेचारे दूल्हे को बैठना भी खुद नहीं आता और उसके घरवाले मंडप में ही उसे सिखाते नजर आ रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो अब इंटरनेट पर लोगों की हंसी का बड़ा कारण बन चुका है.

दुल्हन को घुटनों के बल बैठ प्रपोज नहीं कर पाया दूल्हा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की रस्मों के दौरान दूल्हा पारंपरिक पोशाक और सेहरा पहने दुल्हन के सामने खड़ा है. माना जा रहा है कि रस्म के तहत दूल्हे को दुल्हन के सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ पकड़ना था. लेकिन जैसे ही वह बैठने की कोशिश करता है, वह असहज नजर आता है और ठीक से घुटनों के बल बैठ ही नहीं पाता. दूल्हे की मासूमियत यहीं खत्म नहीं होती. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि उसके घरवाले और रिश्तेदार उसे इशारों में समझा रहे हैं कि कैसे बैठना है और क्या करना है.

स्टेज पर घरवालों ने दी ट्रेनिंग

कुछ लोग दूल्हे को सहारा देते दिखते हैं तो कुछ उसे धीरे-धीरे नीचे बैठने का तरीका बताते हैं. इस दौरान दुल्हन भी घूंघट में खड़ी मुस्कुराती नजर आती है. पूरी स्थिति इतनी मासूम और मजेदार लगती है कि वहां मौजूद मेहमान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

यूजर्स नहीं रोक पाए हंसी

वीडियो को @Shreya_Tonk नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ने मर्दों का नाम रोशन कर दिया है. एक और यूजर ने लिखा...इसलिए कहते हैं एक गर्लफ्रेंड तो बना ही लेनी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गजब का शरीफ आदमी है भाई.

