इन 5 राशियों को भूलकर भी नहीं धारण करना चाहिए नीलाम रत्न, शनि देव देते हैं अशुभ संकेत!

Gem Astrology: रत्न शास्त्र में शनि देव का रत्न नीलम अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है, लेकिन यह सभी राशियों के लिए शुभ नहीं होता. जानें किन 5 राशियों को नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 15 Dec 2025 03:45 PM (IST)
ज्योतिष में नीलम रत्न शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, जो शनि की महादशा या साढ़ेसाती के दौरान आने वाली बाधाओं को कम करके भाग्य, धन, मानसिक शांति और करियर में सफलता दिलाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन राशियों को नहीं धारण करना चाहिए नीलम रत्न?
मेष राशि वालों को नीलम रत्न नहीं पहनना चाहिए क्योंकि मेष का स्वामी ग्रह मंगल और नीलम का ग्रह शनि, दोनों एक-दूसरे के कट्टर शत्रु हैं; यह टकराव वित्तीय हानि, करियर में रुकावटें, स्वास्थ्य समस्याएं और घर में अशांति ला सकता है. इसलिए मेष राशि वाले जातकों को नीलम रत्न नहीं पहनना चाहिए.
Published at : 15 Dec 2025 03:45 PM (IST)
