अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं बिंदी इस्तेमाल करने के बाद उसे शीशे पर चिपका देती हैं लेकिन ये आदत वास्तु में शुभ नहीं मानी गई है. वास्तु शास्त्र में शीशे को एक शक्तिशाली तत्व माना जाता है, जो ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है. जब कोई महिला शीशे पर बिंदी लगाती है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है.