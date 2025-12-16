2026 की शुरुआत में धनु राशि की सेहत सामान्य, काम का दबाव बढ़ाएगा थकान!

साल 2026 की शुरुआत में धनु राशि के जातकों की सेहत ठीक-ठाक रहेगी, लेकिन मौसम में बदलाव और काम का दबाव होने की वजह से मानसिक थकान और शारीरिक थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.